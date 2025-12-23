VHT 2025: रोहित-विराट सहित विजय हजारे में दम दिखाएंगे कई दिग्गज, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले फॉर्म पाने का अवसर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विजय हजारे ट्रॉफी-2025 की शुरुआत बुधवरा से हो रही है। बीसीसीआई ने सभी भारतीय क्रिकेटरों के लिए इस टूर्नामेंट में खेलना अनिवार्य किया है और रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा स्टार खिलाड़ियों में ऋषभ पंत, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा जैसे नाम भी शामिल हैं।

कोहली 15 साल बाद इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। उनका और रोहित का इस टूर्नामेंट में खेलने का सीधा मतलब है कि यह दोनों खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट में विकसित हो रहे शक्ति समीकरणों से अछूते नहीं हैं। यह दोनों खिलाड़ी अभी क्रिकेट जगत के स्टार हैं लेकिन क्रिकेट परि²श्य में तेजी से बदलाव हो रहा है जिसका असर इन दोनों पर पड़ना लाजमी है।

रोहित खेलेंगे ये दो मैच रोहित ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह मुंबई की तरफ से सिक्किम और उत्तराखंड के खिलाफ जयपुर में 24 और 26 दिसंबर को होने वाले पहले दो मैच खेलेंगे। भारत की टी20 विश्व कप टीम से गिल को बाहर करना और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के दम पर ईशान किशन को टीम में शामिल करना, इस बात का गंभीर संकेत है कि अगर कोहली और रोहित सहजता से रन नहीं बना पाते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है।