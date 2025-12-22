स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पंजाब ने सोमवार को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी 18 सदस्‍यीय स्‍क्‍वाड की घोषणा कर दी है। पंजाब ने अंतरराष्‍ट्रीय खिलाड़‍ियों शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया है। पंजाब अपना पहला मैच जयपुर में 24 दिसंबर को महाराष्‍ट्र के खिलाफ खेलेगा।

भारत के वनडे और टेस्‍ट कप्‍तान शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी उपयोगिता साबित करने को बेताब होंगे। उन्‍हें हाल ही में आगामी टी20 वर्ल्‍ड कप और न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर किया गया है। गिल को खराब फॉर्म और फिटनेस संबंधी समस्‍याओं के कारण टीम से बाहर किया गया।

वैसे, पंजाब की टीम कागजों पर काफी मजबूत नजर आ रही है। इसमें बड़े हिट लगाने वाले बल्‍लेबाज और ऑलराउंडर्स को शामिल किया गया है, जैसे प्रभसिमरन सिंह, नमन धीर, अनमोलप्रीत सिंह, रमनदीप सिंह, सनवीर सिंह और हरप्रीत बरार। इसके अलावा गुरनूर बरार और कृष भगत तेज गेंदबाजी आक्रमण की बागडोर संभालेंगे।

गिल, अभिषेक और सिंह की स्थिति स्‍पष्‍ट नहीं खैर, यह स्‍पष्‍ट नहीं हो पाया है कि शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह कितने मैचों के लिए उपलब्‍ध रहेंगे। ऐसा इसलिए क्‍योंकि भारतीय टीम को 11 जनवरी से न्‍यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। इसके बाद 21 जनवरी से वो पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी।

किस पर होंगी निगाहें बता दें कि पिछले सीजन में पंजाब का सफर क्‍वार्टर फाइनल में समाप्‍त हो गया था। इस बार वो अपने सभी सात लीग मैच जयपुर में खेलेगी। अर्शदीप सिंह पिछले सीजन में पंजाब के लिए सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इस बार भी उन पर निगाहें होंगी।

पंजाब के ग्रुप में कौन पंजाब के ग्रुप में महाराष्‍ट्र, छत्‍तीसगढ़, उत्‍तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और मुंबई है। विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब का लीग चरण 8 जनवरी को समाप्‍त होगा। वैसे, पंजाब ने अपने कप्‍तान के नाम की घोषणा नहीं की है। तो मैच के हिसाब से कप्‍तानी में बदलाव देखने को मिल सकते हैं।