रिंकू सिंह को मिली यूपी की कमान तो ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे महाराष्ट्र की कप्तानी, पृथ्वी शॉ को भी मिली जगह

जागरण संवाददाता, कानपुर: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने शनिवार को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। वनडे प्रारूप में होने वाली घरेलू सीरीज के लिए धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह के हाथों में टीम की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा ध्रुव जुरैल, आर्यन जुयाल, प्रियम गर्ग, प्रशांत वीर, कुनाल, जीशान, समीर रिजवी, विप्रज निगम को टीम में शामिल किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आदर्श सिंह भी टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। उप्र की टीम अब 24 दिसंबर को राजकोट में हैदराबाद के साथ होने वाले मुकाबले से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इन खिलाड़ियों को मिला आराम चोट के चलते अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और शिवम मावी को आराम दिया गया। ग्रीन पार्क में संपन्न हुए पांच दिवसीय कैंप के बाद यूपीसीए ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए 18 खिलाड़ियों के साथ छह नेट्स गेंदबाजों सूची जारी की। इसमें मेरठ और गाजियाबाद के चार-चार, सहारनपुर और लखनऊ के दो-दो खिलाड़ियों के साथ कानपुर, आगरा, फतेहपुर, मुरादाबाद, हापुड़, फतेहपुर और अलीगढ़ के एक-एक खिलाड़ियों का नाम शामिल है।

यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डा. संजय कपूर ने बताया कि विजय हजारे ट्रॉफी से उप्र के सीनियर खिलाड़ी भारतीय टीम की राह बनाएंगे। अंडर-23 स्टेट ए ट्राफी में मुंबई के खिलाफ में 223 रनों की मैराथन पारी खेलकर आदर्श भी टीम में जगह पक्की करने में कमायाब रहे हैं। अब वह यहां से भारतीय टीम में प्रवेश की राह बनाएंगे।