VHT 2025: मोहम्मद शमी को मिली बंगाल की टीम में जगह, आकाशदीप और मुकेश के साथ दिखाएंगे विजय हजारे में दम

पीटीआई, कोलकाता: भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बंगाल की टीम में शामिल किया गया है। शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने चोट से उबरने के बाद बंगाल की तरफ से घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वर्तमान सत्र में अभी तक सभी प्रारूप में 36 विकेट लिए हैं। भारतीय घरेलू सत्र की शुरुआत रणजी ट्रॉफी से हुई, जिसमें शमी ने चार मैच में 18.60 के औसत से 20 विकेट लिए। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी-20 टूर्नामेंट में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और सात मैचों में 14.93 के औसत से 16 विकेट हासिल किए।

विजय हजारे ट्रॉफी में दिखाएंगे कमाल अब वह विजय हजारे में आकाशदीप और मुकेश कुमार के साथ बंगाल के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। इस टीम में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तान बनाया गया है। बंगाल को एलीट ग्रुप बी में रखा गया है और वह 24 दिसंबर को राजकोट में विदर्भ के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेगा। इस ग्रुप की अन्य टीमें असम, बड़ौदा, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश हैं।

विराट भी खेलेंगे विजय हजारे इस बार विजय हजारे ट्रॉफी कई इंटरनेशनल स्टार खेलते हुए दिखाई देंगे। विराट कोहली को दिल्ली की टीम में जगह मिली है जिसकी कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे। वहीं रोहित शर्मा भी मुंबई के लिए खेलेंगे, हालांकि शुरुआती मैचों में वह बाहर दिखेंगे क्योंकि सेलेक्टर्स युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। रोहित के अलावा सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल को भी शुरुआती मैचों से बाहर रखा जाएगा।