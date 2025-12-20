Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    VHT 2025: मोहम्मद शमी को मिली बंगाल की टीम में जगह, आकाशदीप और मुकेश के साथ दिखाएंगे विजय हजारे में दम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:06 PM (IST)

    लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी इस समय घरेलू क्रिकेट में दम दिखा रहे हैं। रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन स ...और पढ़ें

    Hero Image

    मोहम्मद शमी को मिली बंगाल टीम में जगह

    पीटीआई, कोलकाता: भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बंगाल की टीम में शामिल किया गया है। शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने चोट से उबरने के बाद बंगाल की तरफ से घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वर्तमान सत्र में अभी तक सभी प्रारूप में 36 विकेट लिए हैं। भारतीय घरेलू सत्र की शुरुआत रणजी ट्रॉफी से हुई, जिसमें शमी ने चार मैच में 18.60 के औसत से 20 विकेट लिए। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी-20 टूर्नामेंट में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और सात मैचों में 14.93 के औसत से 16 विकेट हासिल किए।

    विजय हजारे ट्रॉफी में दिखाएंगे कमाल

    अब वह विजय हजारे में आकाशदीप और मुकेश कुमार के साथ बंगाल के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। इस टीम में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तान बनाया गया है। बंगाल को एलीट ग्रुप बी में रखा गया है और वह 24 दिसंबर को राजकोट में विदर्भ के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेगा। इस ग्रुप की अन्य टीमें असम, बड़ौदा, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश हैं।

    विराट भी खेलेंगे विजय हजारे

    इस बार विजय हजारे ट्रॉफी कई इंटरनेशनल स्टार खेलते हुए दिखाई देंगे। विराट कोहली को दिल्ली की टीम में जगह मिली है जिसकी कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे। वहीं रोहित शर्मा भी मुंबई के लिए खेलेंगे, हालांकि शुरुआती मैचों में वह बाहर दिखेंगे क्योंकि सेलेक्टर्स युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। रोहित के अलावा सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल को भी शुरुआती मैचों से बाहर रखा जाएगा।

    विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बंगाल की टीम:

    अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), अनुसतूप मजूमदार, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुदीप कुमार घरामी, सुमंता गुप्ता, सुमित नाग (विकेटकीपर), चंद्रहास दास, शाहबाज अहमद, करण लाल, मोहम्मद शमी, आकाश दीप, मुकेश कुमार, सायन घोष, रवि कुमार, आमिर गनी, विशाल भाटी और अंकित मिश्रा।

    यह भी पढ़ें- Mohammed Shami: मोहम्‍मद शमी को धमकी देते हुए मांगी गई दो करोड़ की रंगदारी, केस बंद करने की तैयारी में क्‍यों है पुलिस?

    यह भी पढ़ें- SMAT 2025: उत्‍तर प्रदेश को हराकर बिहार ने दर्ज की पहली जीत, मोहम्‍मद शमी ने फिर उगली आग; रिंकू हुए फेल