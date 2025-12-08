Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SMAT: उत्‍तर प्रदेश को हराकर बिहार ने दर्ज की पहली जीत, मोहम्‍मद शमी ने फिर उगली आग; रिंकू हुए फेल

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:37 PM (IST)

    यश धुल और कप्तान नितीश राणा के अर्धशतक से दिल्ली ने सोमवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने अभियान का अंत उत्तराखंड पर 18 रन की जीत के साथ किया। धु ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    लगातार अच्‍छा प्रदर्शन कर रहे शमी।

    जागरण संवाददाता, कोलकाता: बिहार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप-बी मुकाबले में उत्तर प्रदेश को छह विकेट से हराकर उलटफेर किया। बिहार की यह लगातार छह हार के बाद पहली जीत है। इसी जीत के साथ बिहार अंक तालिका में चार अंक के साथ अपने ग्रुप में आठवें नंबर पर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्लेयर आफ द मैच रहे पीयूष सिंह की 54 गेंदों में 57 रनों की पारी के दम पर बिहार ने 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चार गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले मंगल महरौर ने चार ओवर में 12 रन देकर तीन विकेट चटकाए, जिससे उत्तर प्रदेश छह विकेट पर 144 रन ही बना सका।

    रिंकू ने बनाए 19 रन

    मध्यम गति की गेंदबाजी करने वाले महरौर को कप्तान सकीबुल गनी (1/20) और साकिब हुसैन (1/31) का अच्छा साथ मिला। इन दोनों ने अपने-अपने चार ओवरों में एक-एक विकेट लिया। आमोद यादव महंगे साबित हुए और उन्होंने एकमात्र सफलता के लिए 50 रन लुटाए। रिंकू की 19 रन पारी पर महरौर ने विराम लगाया।
    वहीं, लक्ष्य का पीछा करते हुए पीयूष और आयुष लोहारुका (36) की प्रारंभिक जोड़ी ने 11.3 ओवर में 83 रन जोड़कर बिहार को मजबूत शुरुआत दिलाई। पीयूष ने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया। बिपिन सौरभ ने 16 गेंदों में नाबाद 26 रनों की आक्रामक पारी खेलकर बिहार की जीत सुनिश्चित की। प्रिंस यादव 24 रन पर तीन विकेट के साथ उत्तर प्रदेश के सबसे सफल गेंदबाज रहे।

    दिल्ली का जीत के साथ अभियान खत्म

    यश धुल और कप्तान नितीश राणा के अर्धशतक से दिल्ली ने सोमवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने अभियान का अंत उत्तराखंड पर 18 रन की जीत के साथ किया। धुल (52 रन) और राणा (51 रन) ने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन टीम को अगले दौर में ले जाने में नाकाम रहे।

    दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 162 रन बनाए और फिर उत्तराखंड को सात विकेट पर 144 रन पर रोक दिया। उत्तराखंड की ओर से प्रशांत चोपड़ा 50 गेंद में 54 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। दिल्ली के लिए सुयश शर्मा और दिग्वेश सिंह राठी ने दो-दो विकेट चटकाए।

    बंगाल को हराकर हरियाणा सुपर आठ में

    मोहम्मद शमी ने 30 रन देकर चार विकेट चटकाते हुए प्रभावी प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा ने ग्रुप सी मैच में बंगाल को आसानी से 24 रन से हराकर सुपर आठ में जगह बनाई। हरियाणा और पंजाब दोनों के ग्रुप में समान 20 अंक रहे, लेकिन पंजाब की टीम बेहतर नेट रन रेट के कारण शीर्ष पर रही। पंजाब का नेट रन रेट प्लस 2.716 जबकि हरियाणा का प्लस 0.409 रहा।

    शमी ने टूर्नामेंट में 16 विकेट चटकाए। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण एक समय 17 ओवर में चार विकेट पर 170 रन बनाकर मजबूत स्थिति में दिख रही हरियाणा की टीम नौ विकेट पर 191 रन ही बना सकी। मौजूदा टूर्नामेंट में शमी ने डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की है। हालांकि, पंजाब के विरुद्ध अभिषेक शर्मा ने उनके विरुद्ध काफी रन बटोरे थे। इसके जवाब में बंगाल की टीम 20 ओवर में 167 रन पर आलआउट हो गई। हरियाणा की ओर से अंशुल कंबोज, इशांत भारद्वाज और सुमित कुमार ने दो-दो विकेट चटकाए।

    यह भी पढ़ें- SMAT 2025: विराट सुपर हिट तो वैभव हुए फ्लॉप, संजू का अर्धशतक गया बेकार; कप्‍तान रिंकू की पारी नहीं आई यूपी के काम

    यह भी पढ़ें- गौतम गंभीर हो जाएं सावधान! टी20 सीरीज से 3 दिन पहले संजू सैमसन का कमाल, बल्‍ले से ढाया कहर