जागरण संवाददाता, कोलकाता: बिहार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप-बी मुकाबले में उत्तर प्रदेश को छह विकेट से हराकर उलटफेर किया। बिहार की यह लगातार छह हार के बाद पहली जीत है। इसी जीत के साथ बिहार अंक तालिका में चार अंक के साथ अपने ग्रुप में आठवें नंबर पर है।

प्लेयर आफ द मैच रहे पीयूष सिंह की 54 गेंदों में 57 रनों की पारी के दम पर बिहार ने 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चार गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले मंगल महरौर ने चार ओवर में 12 रन देकर तीन विकेट चटकाए, जिससे उत्तर प्रदेश छह विकेट पर 144 रन ही बना सका।

रिंकू ने बनाए 19 रन मध्यम गति की गेंदबाजी करने वाले महरौर को कप्तान सकीबुल गनी (1/20) और साकिब हुसैन (1/31) का अच्छा साथ मिला। इन दोनों ने अपने-अपने चार ओवरों में एक-एक विकेट लिया। आमोद यादव महंगे साबित हुए और उन्होंने एकमात्र सफलता के लिए 50 रन लुटाए। रिंकू की 19 रन पारी पर महरौर ने विराम लगाया।

वहीं, लक्ष्य का पीछा करते हुए पीयूष और आयुष लोहारुका (36) की प्रारंभिक जोड़ी ने 11.3 ओवर में 83 रन जोड़कर बिहार को मजबूत शुरुआत दिलाई। पीयूष ने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया। बिपिन सौरभ ने 16 गेंदों में नाबाद 26 रनों की आक्रामक पारी खेलकर बिहार की जीत सुनिश्चित की। प्रिंस यादव 24 रन पर तीन विकेट के साथ उत्तर प्रदेश के सबसे सफल गेंदबाज रहे।

दिल्ली का जीत के साथ अभियान खत्म यश धुल और कप्तान नितीश राणा के अर्धशतक से दिल्ली ने सोमवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने अभियान का अंत उत्तराखंड पर 18 रन की जीत के साथ किया। धुल (52 रन) और राणा (51 रन) ने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन टीम को अगले दौर में ले जाने में नाकाम रहे।

दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 162 रन बनाए और फिर उत्तराखंड को सात विकेट पर 144 रन पर रोक दिया। उत्तराखंड की ओर से प्रशांत चोपड़ा 50 गेंद में 54 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। दिल्ली के लिए सुयश शर्मा और दिग्वेश सिंह राठी ने दो-दो विकेट चटकाए।

बंगाल को हराकर हरियाणा सुपर आठ में मोहम्मद शमी ने 30 रन देकर चार विकेट चटकाते हुए प्रभावी प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा ने ग्रुप सी मैच में बंगाल को आसानी से 24 रन से हराकर सुपर आठ में जगह बनाई। हरियाणा और पंजाब दोनों के ग्रुप में समान 20 अंक रहे, लेकिन पंजाब की टीम बेहतर नेट रन रेट के कारण शीर्ष पर रही। पंजाब का नेट रन रेट प्लस 2.716 जबकि हरियाणा का प्लस 0.409 रहा।