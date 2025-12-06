Language
    SMAT 2025: विराट सुपर हिट तो वैभव हुए फ्लॉप, संजू का अर्धशतक गया बेकार; कप्‍तान रिंकू की पारी नहीं आई यूपी के काम

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:50 PM (IST)

    आयुष म्हात्रे (69) और शार्दुल ठाकुर (तीन विकेट) की बदौलत मुंबई ने एक और जीत दर्ज कर सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के नाकआउट में अपनी जगह सुनिश्चित की। ...और पढ़ें

    वैभव सूयवंशी का नहीं चला बल्‍ला। इमेज- एक्‍स

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में आज एक से बढ़कर एक रोमांचक मैच देखने को मिले। ग्रुप बी में हैदराबाद ने बिहार को 7 विकेट से मात दी। पहले बल्‍लेबाजी करते हुए बिहार ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 132 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी का बल्‍ला नहीं चला। वैभव ने 11 गेंदों पर 11 रन बनाए। पीयूष सिंह ने 34 और विपिन सौरभ ने नाबाद 31 रन बनाए। जवाब में तन्‍मय अग्रवाल के नाबाद 67 रनों की बदौलत हैदराबाद ने 13वें ओवर में ही टारगेट चेज कर लिया।

    एक और जीत से मुंबई की टीम नॉकआउट में

    आयुष म्हात्रे (69) और शार्दुल ठाकुर (तीन विकेट) की बदौलत मुंबई ने एक और जीत दर्ज कर सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के नाकआउट में अपनी जगह सुनिश्चित की। छत्तीसगढ़ के 121 रनों के लक्ष्य को मुंबई ने 15.5 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया।

    इकाना स्टेडियम में शनिवार को खेले गए मुकाबले में छत्तीसगढ़ की टीम पहले खेलकर 19.4 ओवर में 121 रन ही बना सकी। टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। 59 रन के कुल स्कोर तक उसने सात विकेट गंवा दिए। निचले क्रम में मयंक यादव के 24 और ओपनर आयुष पांडेय के 25 रन की मदद से टीम ने किसी तरह 100 रनों का आंकड़ा पार किया।

    छत्तीसगढ़ को कम स्कोर पर रोकने में तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने अहम भूमिका निभाई। शार्दुल ने तीन ओवर में एक मेडन के साथ 19 रन देकर तीन विकेट झटके। जवाब में मुंबई ने युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे की नाबाद अर्धशतकीय पारी और अनुभवी अंजिक्य के 40 रनों की बदौलत सिर्फ दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

    म्हात्रे ने अपनी धमाकेदार पारी में 49 गेंदों का सामना किया और तीन चौके व पांच छक्के जड़े। रहाणे ने तीन चौके व दो छक्के लगाए। सरफराज खान सात रन बनाकर नाबाद रहे। शार्दुल ठाकुर मैन आफ द मैच बने। इकाना स्टेडियम में ही हुए अन्य मुकाबलों में आंध्र प्रदेश ने केरल को सात विकेट से, ओडिशा ने असम को 73 रन से और रेलवे ने विदर्भ को पांच विकेट से पराजित कर पूरे अंक झटके।

    झारखंड ने तमिलनाडु को 28 रन से हराया

    अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ग्राउंड बी में खेले जा रहे सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में शनिवार को झारखंड ने तमिलनाडु को 28 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार छठी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड ने 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 207 रन बनाए। कुमार कुशाग्र ने 48 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। विराट सिंह ने 39 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में विराट ने 10 चौके और 2 छक्के जड़े जबकि अनुकूल राय ने नाबाद 25 रन का योगदान दिया।
    जवाब में तमिलनाडु की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 179 रन ही बना पाई। टीम के लिए साई सुदर्शन ने 64 रन, तुषार रहेजा ने 27 और शिवम सिंह ने 23 रन बनाए। झारखंड के लिए सुशांत मिश्रा और बाल कृष्णा ने 2-2 विकेट प्राप्त किए। कुमार कुशाग्र को प्लेयर आफ द मैच चुना गया।

    संजू की फिफ्टी गई बेकार

    संजू सैमसन ने 56 गेंदों पर 73* रन बनाकर अकेले दम पर संघर्ष किया, जिससे केरल की टीम लखनऊ में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 119 रनों पर सिमट गई। लेकिन केएस भरत ने 28 गेंदों पर 53 रनों की तेज पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई और अपनी टीम को आठ ओवर शेष रहते सात विकेट खोकर जीत दिला दी। सैमसन ने पारी की शुरुआत करने के बाद एक के बाद एक साथी गंवाने के बाद भी बल्लेबाजी जारी रखी।

    17वें ओवर में केरल का स्कोर 7 विकेट पर 79 रन था। उस समय तक की सबसे बड़ी साझेदारी सातवें विकेट के लिए 17 रनों की थी। लेकिन सैमसन को 9वें नंबर के बल्लेबाज बीजू नारायणन का भरपूर साथ मिला और उन्होंने नाबाद 40 रन जोड़े, जिससे केरल की टीम एक छोटे से स्कोर तक पहुंचने में नाकाम रही। सैमसन के बाद अगला सर्वोच्च स्कोर एमडी निधिश का 13 रन था। भरत ने पहले नौ ओवरों में ही अपना अर्धशतक जड़कर सुनिश्चित किया कि कोई मुकाबला न रहे। अश्विन हेब्बार (27) और पायला अविनाश (20) ने भी अपना योगदान दिया और आंध्र को छह मैचों में पांचवीं जीत दिलाई।

    रिंकू की पारी नहीं आई काम

    ग्रुप बी में महाराष्‍ट्र ने यूपी को 3 विकेट से हराया। कप्‍तान रिंकू सिंह की पारी भी यूपी के काम नहीं आई। उन्‍होंने 29 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली। वहीं समीर रिजवी ने 20 और प्रशांत वीर ने 22 रन बनाए। यूपी ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 130 रन बनाए। जवाब में महाराष्ट्र ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर ही टारगेट चेज कर लिया। कप्‍तान पृथ्‍वी शॉ ने सबसे ज्‍यादा 28 रन बनाए। अर्शिन कुलकर्णी ने 23 और नीरज जोशी ने 20 रन की पारी खेली।