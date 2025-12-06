गौतम गंभीर हो जाएं सावधान! टी20 सीरीज से 3 दिन पहले संजू सैमसन का कमाल, बल्ले से ढाया कहर
संजू सैमसन ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आंध्र प्रदेश के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अहम मुकाबले में केरल के लिए कप्तानी पारी खेली। ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज (9 दिसंबर) से पहले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने खुद को साबित किया है। ऐसे में उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर को साफ संकेत दिए हैं कि वह ओपनिंग में कमाल कर सकते हैं।
हाल ही में शुभमन गिल के कारण संजू को ओपनिंग स्लॉट छोड़ना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज और एशिया कप में संजू ने लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी की थी। कंगारूओं के खिलाफ उन्हें 2 मैच में ही अंतिम 11 में जगह मिली थी।
संजू ने लगाया अर्धशतक
संजू सैमसन ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आंध्र प्रदेश के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अहम मुकाबले में केरल के लिए कप्तानी पारी खेली। उन्होंने 56 गेंदों पर नाबाद 73* रन बनाए, जबकि अन्य कोई भी बल्लेबाज 15 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। संजू के शानदार प्रदर्शन के बावजूद केरल पहले बल्लेबाजी करते हुए 119/7 रन ही बना सका। यह सैमसन का इस सीजन का दूसरा अर्धशतक है।
केरल की शुरुआत रही खराब
पहले बल्लेबाजी करने उतरी केरल की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम की हालत इतनी खराब थी कि एमडी निधिश (13*) ही इकलौते बल्लेबाज हैं जो दहाई के आंकड़े को छू पाए। पारी की शुरुआत करने वाले सैमसन ने एक छोर पर कुछ बेहतरीन शॉट खेले और 56 गेंदों पर 73 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस पारी में उन्होंने आठ चौके और तीन छक्के लगाए।
संजू के प्रदर्शन पर नजर
सैमसन ने 319 टी20 मैचों में 30.06 की औसत से 7996 रन बना लिए हैं। यह टी20 में उनका 51वां अर्धशतक था। उनके नाम 6 शतक भी हैं। उनके टी20 रनों में से 995 भारत के लिए 51 टी20 इंटरनेशनल मैचों में आए हैं। टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 3 अर्धशतक और 3 शतक लगाए हैं।
200 से ज्यादा रन बनाए
सैमसन के अब SMAT में 19 अर्धशतक हो गए हैं। अपना 83वां मैच खेलते हुए उन्होंने 30.39 की औसत से 2067 रन बना लिए हैं। उन्होंने 128.62 के स्ट्राइक रेट के साथ 87 छक्के और 185 चौके लगाए हैं। उन्होंने मौजूदा सीजन में छह मैचों में 58.25 की औसत से 233 रन बनाए हैं। इसमें 2 अर्धशतक भी शामिल हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।