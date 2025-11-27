स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। संजू सैमसन ने सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में केरल को रिकॉर्ड पार्टनरशिप करके ऐतिहासिक जीत दिलाई। संजू सैमसन ने रोहन एस कुन्‍नुमल के साथ ओपनिंग पर अविजित 177 रन की साझेदारी की, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लखनऊ के इकाना स्‍टेडियम पर खेले गए मुकाबले में केरल ने ओडिशा को 10 विकेट से मात दी। केरल ने 177 रन का लक्ष्‍य बिना विकेट गंवाए 16 ओवर में हासिल किया। बता दें कि केरल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था।

रोहन का तूफानी शतक रोहन कुन्‍नुमल ने ओडिशा के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं और केवल 60 गेंदों में नाबाद 121 रन ठोक दिए। रोहन ने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और इतने ही छक्‍के जमाए। इसका मतलब है कि रोहन ने केवल चौके-छक्‍के से 100 रन बना दिए।

वहीं, संजू सैमसन ने एंकर की भूमिका निभाते हुए 41 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए। सैमसन ने लांग ऑन के ऊपर से छक्‍का जड़कर मैच फिनिश किया और अपना अर्धशतक पूरा किया। ओडिशा की पारी लड़खड़ाई इससे पहले ओडिशा ने 176/7 का स्‍कोर बनाया। ओडिशा के सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोरर समन्‍त्रे रहे, जिन्‍होंने 41 गेंदों में 53 रन बनाए। संबित बराल ने 32 गेंदों में 40 रन की पारी खेली। अच्‍छी शुरुआत के बाद ओडिशा की पारी लड़खड़ाई।

केरल के गेंदबाजों ने अच्‍छा नियंत्रण पाया। नीदिश ने चार विकेट चटकाए। केएम आसिफ और अंकित शर्मा ने अहम विकेट चटकाकर ओडिशा को बड़ी साझेदारी करने से रोका। सीएसके के हुए सैमसन बता दें कि संजू सैमसन हाल ही में आईपीएल के सबसे बड़े ट्रेड डील के कारण सुर्खियों में रहे। राजस्‍थान रॉयल्‍स से चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स ने संजू सैमसन को ट्रेड किया। बदले में रॉयल्‍स को सीएसके ने रवींद्र जडेजा और सैम करन सौंपे।