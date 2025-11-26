Language
    SMAT 2025 Round-UP: उर्विल-संजू सैमसन चमके, चला भुवनेश्वर की स्विंग का जादू; रहाणे और सूर्या ने भी दिखाए तेवर

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:04 PM (IST)

    सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले दिन गुजरात के युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल ने तूफानी शतक जमाकर सभी का ध्यान खींचा। वहीं, यूपी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने घातक गेंदबाजी की। मुंबई के लिए रहाणे और सूर्या ने भी अपने तेवर दिखाए। केरल के लिए संजू सैमसन ने कप्तानी पारी खेली।

    Hero Image

    सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आगाज।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय घरेलू क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। 26 नवंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट के पहले दिन अलग-अलग ग्रुप के कुल 19 मुकाबले खेल गए। गुजरात के युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल ने तूफानी शतक जमाकर सभी का ध्यान खींचा। वहीं, यूपी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने घातक गेंदबाजी की।

    उर्विल की कप्तानी पारी

    उर्विल पटेल ने टी20 कप्तान के रूप में डेब्यू करते हुए मात्र 37 गेंद पर नाबाद 119 रन बनाए, जिससे गुजरात ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ग्रुप-सी के मैच में सर्विसेज को आठ विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की।

    उर्विल ने सिर्फ 31 गेंद पर अपना शतक पूरा किया, जो किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक है। उनकी आतिशी पारी ने 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करना आसान बना दिया। उर्विल ने 12 चौके और 10 छक्के लगाए और गुजरात ने 45 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली।

    चमके संजू सैमसन

    केरल के कप्तान संजू सैमसन की नाबाद 51 रनों की पारी की बदौलत केरल ने ओडिशा पर 10 विकेट से जीत दर्ज की। सैमसन के अलावा रोहन कुन्नुमल ने 60 गेंद में नाबाद 121 रन बनाए। यह उनका दूसरा टी20 शतक था। ओडिशा ने 176 रन बनाए थे। केरल ने बिना कोई विकेट गंवाए यह मैच जीत लिया।

    भुवनेश्वर की स्विंग का जादू

    रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ आईपीएल 2025 का फाइनल जीतने के बाद अपने पहले प्रतिस्पर्धी मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने दिखाया कि उन्होंने अपनी स्विंग या गति नहीं खोई है। उन्होंने कोलकाता में गोवा के खिलाफ ग्रुप बी के मैच में उत्तर प्रदेश की छह विकेट से जीत में 23 रन देकर 2 विकेट लिए।

    पहले बल्लेबाजी करते हुए गोवा ने अभिनव तेजराणा की बदौलत 9 विकेट पर 172 रन बनाए। अभिनव अपने टी20 डेब्यू में 35 गेंद में 72 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। इसके बाद विकेटकीपर आर्यन जुयाल ने 57 गेंदों में नाबाद 93 रन बनाकर यूपी को 10 गेंद शेष रहते जीत दिला दी।

    दुबे के छक्के से जीता कर्नाटक

    लेग स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर प्रवीण दुबे ने अपनी ऑलराउंड क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कर्नाटक को अहमदाबाद में ग्रुप डी के मैच में उत्तराखंड पर रोमांचक जीत दिलाई। 2 गेंदों पर 7 रन की जरूरत थी। दुबे ने छक्का जड़कर आखिरी गेंद पर विजयी रन बनाया और कर्नाटक ने 198 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया।

    पंजाब किंग्स द्वारा रिलीज किए गए दुबे ने 24 गेंदों पर नाबाद 38 रन बनाए और शुभांग हेगड़े के साथ छठे विकेट के लिए सिर्फ 40 गेंदों पर 70 रनों की अटूट साझेदारी की। कर्नाटक की ओर से आर.स्मरण ने 41 गेंदों में 67 रन बनाकर शीर्ष स्कोर बनाया।

    रहाणे और सूर्या ने मुंबई को दिलाई आसान जीत

    सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में मुंबई ने अजिंक्य रहाणे (62) और सूर्यकुमार यादव (47) की आतिशी पारियों की बदौलत रेलवे को आसानी से सात विकेट से हराया। रेलवे के 158 रनों के जवाब में मुंबई ने 15.5 ओवर में सिर्फ तीन विकेट खोकर 159 रन बना लिया।

    छत्तीसगढ़ ने विदर्भ को हराया

    इकाना स्टेडियम में छत्तीसगढ़ ने विदर्भ को 27 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी छत्तीसगढ़ की टीम ने नौ विकेट खोकर 133 रन बनाए। शशांक सिंह ने 34 और आयुष दुबे ने 31 रन जोड़े। यश ठाकुर ने 25 पर तीन विकेट झटके। जवाब में विदर्भ की टीम खराब शुरुआत से उबर न सकी और 19.1 ओवर में 106 रन पर सिमट गई। हर्ष दुबे ने 26 रन बनाए। सौरभ मजूमदार ने 23 पर तीन विकेट चटकाए, जबकि रवि किरन, देव आदित्य व सौरभ अग्रवाल ने दो-दो विकेट हासिल किए।

