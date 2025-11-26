Language
    SMAT 2025 में CSK के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने जड़ी दूसरी सबसे तेज सेंचुरी, नाबाद पारी में जड़े 12 चौके और 10 छक्के

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:23 PM (IST)

    सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उर्विल पटेल ने अपने पहले मुकाबले में धमाल मचा दिया है। उन्हें टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा। उर्विल ने 31 गेंद पर तूफानी शतक जड़ा। इससे एक साल पहले उन्होंने महज 28 गेंद पर शतक जड़कर अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। 

    उर्विल पटेल ने 31 गेंद पर जड़ा शतक। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय घरेलू क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आगाज हो गया है। टी20 प्रारूप में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में सीएसके के बल्लेबाज ने धमाल मचा दिया है। अपने पहले मैच में तूफानी शतक जड़कर अपने नाम का डंका बजा दिया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 31 गेंद पर शतक ठोक दिया।

    बुधवार, 26 नवंबर को हैदराबाद के जिमखाना क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात और सर्विसेज के बीच मुकाबला खेला गया। गुजरात ने सर्विसेज को 8 विकेट से धूल चटाई। गुजरात की इस जीत में उर्विल पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा। उर्विल ने दमदार शतक जड़ टूर्नामेंट में अपना शानदार आगाज किया है। उर्विल ने लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 31 गेंद पर शतक जड़ा।

    उर्विल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

    सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उर्विल के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। CSK के बैटर उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025 मैच में दूसरा सबसे तेज T20 शतक बनाया। उर्विल ने 37 गेंद पर नाबाद 119 रन की जबरदस्त पारी खेली, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 10 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 321.62 रहा।

    दिलचस्प बात यह है कि विकेटकीपर बैटर ने ठीक एक साल पहले किसी भारतीय का सबसे तेज T20 शतक बनाया था। जब उन्होंने 27 नवंबर को त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंद में शतक बनाया था। तब उर्विल ने अभिषेक शर्मा के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। अभिषेक शर्मा ने दिसंबर 2024 में SMAT में मेघालय के खिलाफ 28 गेंद में शतक बनाया था।

    तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत

    तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत मौजूद हैं। पंत ने जनवरी 2018 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंद में शतक बनाकर भारत के दूसरे सबसे तेज T20 शतक बनाने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब उर्विल के इस धमाके के बाद वे तीसरे नंबर पर आ गए हैं। विकेटकीपर बैटर ने T20 में गुजरात के किसी बैटर का सबसे बड़ा पर्सनल स्कोर भी बनाया है।

    मैच की बात करें तो सर्विसेज ने 182 रन बनाए। इसके जवाब में उर्विल पटेल ने आर्या देसाई के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 11.1 ओवर में 174 रन जोड़े। देसाई 60 रन बनाकर आउट हुए। गुजरात ने 12.3 ओवर में 183 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

    CSK के लिए खेलते हैं आईपीएल

    बता दें कि उर्विल पटेल 2025 आईपीएल सीजन के दौरान सीएसके से जुड़े थे। उन्होंने चोटिल वंश वेदी को रिप्लेस किया था। अपने डेब्य आईपीएल मैच में 7 मई 2025 को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ महज 11 गेंद पर 31 रन की पारी खेली। उन्हें 2026 के लिए सीएसके ने रिटेन किया है।

