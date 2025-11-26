SMAT 2025 में CSK के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने जड़ी दूसरी सबसे तेज सेंचुरी, नाबाद पारी में जड़े 12 चौके और 10 छक्के

दिलचस्प बात यह है कि विकेटकीपर बैटर ने ठीक एक साल पहले किसी भारतीय का सबसे तेज T20 शतक बनाया था। जब उन्होंने 27 नवंबर को त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंद में शतक बनाया था। तब उर्विल ने अभिषेक शर्मा के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। अभिषेक शर्मा ने दिसंबर 2024 में SMAT में मेघालय के खिलाफ 28 गेंद में शतक बनाया था।

तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत

तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत मौजूद हैं। पंत ने जनवरी 2018 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंद में शतक बनाकर भारत के दूसरे सबसे तेज T20 शतक बनाने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब उर्विल के इस धमाके के बाद वे तीसरे नंबर पर आ गए हैं। विकेटकीपर बैटर ने T20 में गुजरात के किसी बैटर का सबसे बड़ा पर्सनल स्कोर भी बनाया है।