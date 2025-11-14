Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Varun Chakravarthy पहली बार बने कप्तान, T20 टूर्नामेंट में इस टीम को चैंपियन बनाने की मिली जिम्मेदारी

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:12 AM (IST)

    Varun Chakravarthy: वरुण चक्रवर्ती को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए तमिलनाडु टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। यह टूर्नामेंट 26 नवंबर से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन (3 मैचों में 5 विकेट) के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है। नारायण जगदीशन उप-कप्तान होंगे, और टीम में आर साई किशोर और टी नटराजन जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    Varun Chakravarthy बने तमिलनाडु टीम के कप्तान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Varun Chakravarthy Captain: भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को इस सीजन की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए तमिलनाडु टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। यह टूर्नामेंट 26 नवंबर से शुरू होगा।

    Varun Chakravarthy बने तमिलनाडु टीम के कप्तान

    दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई T20 इंटरनेशनल सीरीज में वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने तीन मैचों में कुल 5 विकेट लिए।

    अब उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए तमिलनाडु टीम का कप्तान बनाया गया। वहीं, नारायण जगदीशन उनके डिप्टी बने हैं। टीम में बाएं हाथ के स्पिनर आर साई किशोर और उभरते खिलाड़ी आंद्रे सिद्धार्थ को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन भी टीम का हिस्सा हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तमिलनाडु की रणजी ट्रॉफी में इस सीजन की शुरुआत साधारण रही है। टीम एलीट ग्रुप D में है, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक, त्रिपुरा, झारखंड और सौराष्ट्र जैसी टीमें शामिल हैं। तमिलनाडु अपना अभियान अहमदाबाद में राजस्थान के खिलाफ मुकाबले से शुरू करेगा।

    तमिलनाडु की पूरी टीम:-

    वरुण चक्रवर्ती (कप्तान), नारायण जगदीशन (उप-कप्तान, विकेटकीपर), तुषार रैजा (विकेटकीपर), वीपी अमित सात्विक, शाहरुख खान, आंद्रे सिद्धार्थ, प्रदोष रंजन पॉल, शिवम सिंह, आर साई किशोर, एम सिद्धार्थ, टी नटराजन, ,गुर्जपनीत सिंह, ए एसक्किमुथु, आर सोनू यादव, आर सिलंबरासन, एस ऋतिक ईश्वरन (विकेटकीपर)

    यह भी पढ़ें- IND vs AUS 2nd T20I: 90,000 दर्शकों के सामने टीम इंडिया हुई मायूस, ऑस्‍ट्रेलिया ने कड़ा संघर्ष करके सीरीज में बनाई बढ़त

    यह भी पढ़ें- IND vs AUS: कप्‍तान सूर्या के प्रदर्शन पर टिकी होंगी भारतीय फैंस की नजरें, ऑस्‍ट्रेलिया को धूल चटाने उतरेगी 'निडर' टीम इंडिया!