Varun Chakravarthy पहली बार बने कप्तान, T20 टूर्नामेंट में इस टीम को चैंपियन बनाने की मिली जिम्मेदारी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Varun Chakravarthy Captain: भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को इस सीजन की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए तमिलनाडु टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। यह टूर्नामेंट 26 नवंबर से शुरू होगा।

Varun Chakravarthy बने तमिलनाडु टीम के कप्तान

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई T20 इंटरनेशनल सीरीज में वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने तीन मैचों में कुल 5 विकेट लिए।

अब उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए तमिलनाडु टीम का कप्तान बनाया गया। वहीं, नारायण जगदीशन उनके डिप्टी बने हैं। टीम में बाएं हाथ के स्पिनर आर साई किशोर और उभरते खिलाड़ी आंद्रे सिद्धार्थ को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन भी टीम का हिस्सा हैं।