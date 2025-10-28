जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार से शुरू हो रही टी-20 सीरीज में नजरें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर टिकी होंगी, जो न केवल टीम का नेतृत्व कर रहे हैं बल्कि अब अपने बल्ले से भी टीम के लिए बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं।

हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में मिली निराशा के बाद अब भारतीय टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज में नई ऊर्जा और रणनीति के साथ उतरेगी। यह सीरीज न केवल टी-20 विश्व कप 2026 की तैयारी का हिस्सा है, बल्कि सूर्यकुमार यादव के लिए भी अपने बल्ले से जवाब देने का सही मौका है।

सूर्या का फॉर्म चिंता का विषय सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। 29 मैचों में 23 जीत टीम के खाते में हैं। उनकी 'निडर क्रिकेट' की सोच ने टीम को कई द्विपक्षीय सीरीज और एशिया कप का खिताब दिलाया।

हालांकि, उनकी व्यक्तिगत फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। 2023 में सूर्या ने 18 पारियों में 733 रन बनाए थे, जिसमें दो शतक और पांच अर्धशतक शामिल थे। 2024 में उन्होंने करीब 450 रन बनाए, लेकिन 2025 में अब तक मात्र 100 रन उनके बल्ले से निकले हैं। फिर भी, उनका 105 से ऊपर का स्ट्राइक रेट यह दिखाता है कि वे अपनी आक्रामक शैली से पीछे नहीं हटे हैं।

सूर्या ने क्‍या कहा भारतीय टी20 कप्तान का कहना है, 'मैंने कड़ी मेहनत की है। घर पर और कैनबरा में अच्छी प्रैक्टिस हुई है। रन अपने आप आएंगे। फिलहाल मेरा ध्यान टीम के लक्ष्य पर है।' एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिषेक शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलियाई पिचों का उछाल चुनौती साबित हो सकता है। ऐसे में कप्तान सूर्या का अनुभव और पारी को संभालने की क्षमता अहम होगी।

इन खिलाड़‍ियों से भारत को उम्‍मीद सूर्या की बल्लेबाजी शैली आमतौर पर गेंद की गति और बाउंस का उपयोग कर स्क्वायर के पीछे रन बनाने पर आधारित है। मैनुका ओवल की उछाल भरी पिच पर यह फायदा भी दे सकती है और जोखिम भी, क्योंकि जोश हेजलवुड अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उन्हें परेशान कर सकते हैं।