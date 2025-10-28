IND vs AUS: कप्तान सूर्या के प्रदर्शन पर टिकी होंगी भारतीय फैंस की नजरें, ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने उतरेगी 'निडर' टीम इंडिया!
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मैच बुधवार को कैनबरा में खेला जाएगा। भारतीय फैंस की नजरें कप्तान सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन पर टिकी होंगी, जिन्हें लय में लौटने की पूरी उम्मीद है। टीम इंडिया नई ऊर्जा और रणनीति के साथ मैदान संभालेगी। सूर्यकुमार यादव के पास अपने बल्ले से जवाब देने का सही मौका है। जानें इस मैच की डिटेल्स।
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार से शुरू हो रही टी-20 सीरीज में नजरें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर टिकी होंगी, जो न केवल टीम का नेतृत्व कर रहे हैं बल्कि अब अपने बल्ले से भी टीम के लिए बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं।
हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में मिली निराशा के बाद अब भारतीय टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज में नई ऊर्जा और रणनीति के साथ उतरेगी। यह सीरीज न केवल टी-20 विश्व कप 2026 की तैयारी का हिस्सा है, बल्कि सूर्यकुमार यादव के लिए भी अपने बल्ले से जवाब देने का सही मौका है।
सूर्या का फॉर्म चिंता का विषय
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। 29 मैचों में 23 जीत टीम के खाते में हैं। उनकी 'निडर क्रिकेट' की सोच ने टीम को कई द्विपक्षीय सीरीज और एशिया कप का खिताब दिलाया।
हालांकि, उनकी व्यक्तिगत फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। 2023 में सूर्या ने 18 पारियों में 733 रन बनाए थे, जिसमें दो शतक और पांच अर्धशतक शामिल थे। 2024 में उन्होंने करीब 450 रन बनाए, लेकिन 2025 में अब तक मात्र 100 रन उनके बल्ले से निकले हैं। फिर भी, उनका 105 से ऊपर का स्ट्राइक रेट यह दिखाता है कि वे अपनी आक्रामक शैली से पीछे नहीं हटे हैं।
सूर्या ने क्या कहा
भारतीय टी20 कप्तान का कहना है, 'मैंने कड़ी मेहनत की है। घर पर और कैनबरा में अच्छी प्रैक्टिस हुई है। रन अपने आप आएंगे। फिलहाल मेरा ध्यान टीम के लक्ष्य पर है।' एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिषेक शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलियाई पिचों का उछाल चुनौती साबित हो सकता है। ऐसे में कप्तान सूर्या का अनुभव और पारी को संभालने की क्षमता अहम होगी।
इन खिलाड़ियों से भारत को उम्मीद
सूर्या की बल्लेबाजी शैली आमतौर पर गेंद की गति और बाउंस का उपयोग कर स्क्वायर के पीछे रन बनाने पर आधारित है। मैनुका ओवल की उछाल भरी पिच पर यह फायदा भी दे सकती है और जोखिम भी, क्योंकि जोश हेजलवुड अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उन्हें परेशान कर सकते हैं।
भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह की धार और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन अहम भूमिका निभाएंगे। इसके साथ कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की 12 ओवर की स्पिन जोड़ी भी निर्णायक साबित हो सकती है।
ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती
नई गेंद से बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी ट्रेविस हेड और कप्तान मार्श के लिए चुनौती पेश करेगी। आस्ट्रेलिया की ओर से निगाहें उनके नए टी-20 स्टार मिशेल ओवेन पर रहेंगी, जिन्होंने पिछले साल आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेला था।
उन्होंने एडिलेड में भारत के खिलाफ वनडे में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन भारतीय स्पिनरों के विरुद्ध उनकी परीक्षा इस बार कठिन होगी।
टीमें :
भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर।
ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहेनमैन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिपे, तनवीर संघा, मैथ्यू शार्ट, मार्कस स्टोइनिस।
