IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार? कैसा खेलेगी कैनबरा की पिच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Australia 1st T20I Pitch: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज का आगाज 29 अक्टूबर से होने जा रहा है। पहला मैच कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम में खेला जाना है। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

तीसरे वनडे मैच में भारत की तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मैच विनिंग पारियां खेली थी और टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई थी। वनडे सीरीज गंवाने के बाद अब भारत की नजरें क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 पर हैं, जहां टी20 विश्व कप 2026 से पहले इस सीरीज के जरिए टीम इंडिया अपनी तैयारियों को परखना चाहेगी।

एशिया कप फाइनल 2025 में पाकिस्तान को हराने के बाद पहली बार टीम इंडिया टी20 फॉर्मेट में खेलने वाली है। स्क्वॉड में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से शामिल नहीं है, जबकि मेजबान ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिचेल मार्श करेंगे। ऐसे में जानते हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20I मैच के लिए कैनबरा की पिच का मिजाज कैसा रहेगा?

IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: कैसा खेलेगी कैनबरा की पिच? कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम (Canberra Manuka Oval Stadium Pitch) में अब तक इतिहास में कुल 22 टी20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पहली पारी का औसत 150 का रहा है। इस मैदान पर हाईएस्ट टोटल साउथ अफ्रीका महिला टीम ने बनाया था, जो कि 195 का था।

ये पिच बल्लेबाजों के लिए काफी फायदेमंद रही है। यहां का आउटफील्ड तेज है, जिससे शुरुआत में अच्छी गति और उछाल रहता है, जिससे तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ मदद मिलती है। वहीं, इस पिच से स्पिनरों के ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद है। स्पिनरों का रिकॉर्ड यहां थोड़ा बेहतर है।

ऐसे में येभी माना जा रहा है कि यहां भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच (IND vs AUS 1st T20I Pitch Report) में भी रनों की खूब बौछार होती हुई नजर आएगी। मनुका ओवल, कैनबरा- टी20 I मैच कुल खेले गए मैच खेले गए- 5

पहला मैच कब खेला गया- 2019 पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया

आखिरी मैच कब खेला गया-2022-इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया

पहली पारी का औसतन स्कोर-150

हाईएस्ट टोटल-178 रन (इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया)- साल 2022

सबसे छोटा टोटल- 30 रन (ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया)- साल 2022 IND vs AUS Last T20I Played ( कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम में) भारतीय टीम ने इस मैदान पर एकमात्र T20I मैच खेला है, जो 4 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था। उस मैच में टीम इंडिया ने 11 रन से जीत हासिल की थी। उस वक्त भारत के कप्तान विराट कोहली थे और मैच में टी नटराजन और चहल ने 3-3 विकेट लिए थे और कंगारू टीम को 162 रन बनाने से रोका था।