    'कॉकरोच जैसी सोच वाले लोग बाहर...' AB de Villiers का रोहित-विराट की आलोचना करने वालों पर तीखा हमला

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:42 AM (IST)

    AB de Villiers: पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स ने रोहित शर्मा और विराट कोहली का बचाव करते हुए उनके आलोचकों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खिलाड़ियों के करियर के आखिरी दौर में बेवजह नकारात्मक बातें फैलाते हैं, जिनकी तुलना उन्होंने कॉकरोच से की। डिविलियर्स ने जोर दिया कि रोहित और विराट ने भारतीय क्रिकेट में बहुत योगदान दिया है और अब उन्हें आलोचना नहीं, बल्कि सराहना मिलनी चाहिए।    

    AB de Villiers ने रोहित-विराट का किया बचाव

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AB de Villiers on Rohit-Virat: पूर्व साउथ अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स ने अपने पुराने आरसीबी साथी विराट कोहली और रोहित शर्मा का समर्थन करते हुए आलोचकों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खिलाड़ियों के करियर के आखिरी दौर में बेवजह नकारात्मक बातें फैलाने लगते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उन आलोचकों की तुलना कॉकरोच से तक कर दी।

    AB de Villiers ने रोहित-विराट का किया बचाव

    दरअसल, एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा,

     मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसा क्यों करते हैं। जैसे ही खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी चरण में पहुंचते हैं, कुछ लोग कॉकरोच की तरह अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। जो खिलाड़ी अपने देश और क्रिकेट के लिए सब कुछ दे चुके हैं, उनके खिलाफ नफरत फैलाना गलत है। यह समय उन्हें सम्मान देने का है।

    एबी डिविलियर्स

    उन्होंने आगे कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत योगदान दिया है और अब उन्हें आलोचना नहीं बल्कि सराहना मिलनी चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि पिछले कुछ महीनों में दोनों पर काफी टीका-टिप्पणी हुई है। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि ज्यादातर लोग अभी भी रोहित और विराट की उपलब्धियों का सम्मान करते हैं। यह सही समय है उन्हें एक बार फिर से सेलिब्रेट करने का। 

    रोहित-कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली वनडे सीरीज

    ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआती मैचों के दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली की फीकी वापसी के बाद काफी आलोचना होने लगी थी। किंग कोहली शुरुआती दो मैचों में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे, लेकिन दूसरे मैच में रोहित ने लय पकड़ी थी और आखिरी दोनों मैच में वह टीम इंडिया के टॉप स्कोरर रहे। आखिरी वनडे मैच में रोहित ने 121 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि कोहली के बल्ले से 74 रन निकले। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 168 रन की साझेदारी भी बनी और भारत ने तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से मात दी।

