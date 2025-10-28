'कॉकरोच जैसी सोच वाले लोग बाहर...' AB de Villiers का रोहित-विराट की आलोचना करने वालों पर तीखा हमला

उन्होंने आगे कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत योगदान दिया है और अब उन्हें आलोचना नहीं बल्कि सराहना मिलनी चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि पिछले कुछ महीनों में दोनों पर काफी टीका-टिप्पणी हुई है। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि ज्यादातर लोग अभी भी रोहित और विराट की उपलब्धियों का सम्मान करते हैं। यह सही समय है उन्हें एक बार फिर से सेलिब्रेट करने का।

रोहित-कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली वनडे सीरीज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआती मैचों के दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली की फीकी वापसी के बाद काफी आलोचना होने लगी थी। किंग कोहली शुरुआती दो मैचों में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे, लेकिन दूसरे मैच में रोहित ने लय पकड़ी थी और आखिरी दोनों मैच में वह टीम इंडिया के टॉप स्कोरर रहे। आखिरी वनडे मैच में रोहित ने 121 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि कोहली के बल्ले से 74 रन निकले। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 168 रन की साझेदारी भी बनी और भारत ने तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से मात दी।