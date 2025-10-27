Virat Kohli और Rohit Sharma को आखिरी बार खेलता देख रोने लगा ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर, VIDEO देख आप भी इमोशनल हो जाएंगे! 

सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के बाद रोहित शर्मा ने प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीतने के बाद कहा था कि यहां आना और खेलना हमेशा अच्छा लगता है। 2008 की यादें ताजा हो गईं। मुझे नहीं पता कि हम आस्ट्रेलिया वापस आएंगे या नहीं, लेकिन हम अपने क्रिकेट का आनंद लेते हैं, चाहे हम कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें। हमने पर्थ में नए सिरे से शुरुआत की। मैं चीजों को इसी तरह देखता हूं। आप आस्ट्रेलिया में कठिन पिचों और बेहतरीन गेंदबाजों का सामना करते हैं। यहां खेलना कभी आसान नहीं होता। हम सीरीज नहीं जीत सके, लेकिन इसमें कई सकारात्मक बातें हैं। यह एक युवा टीम है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।

इसके अलावा भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने कहा कि हो सकता है आपने लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला हो, लेकिन खेल आपको हर चरण कुछ न कुछ सिखाता है। हमने स्थिति को अच्छी तरह समझा है, यही वह चीज है जिसमें हमने हमेशा अच्छा किया है। हम शायद अब सबसे अनुभवी जोड़ी हैं। हम जानते थे कि बड़ी साझेदारियों से हम मैच को प्रतिद्वंद्वी टीम से दूर ले जा सकते हैं। हमें इस देश में आना पसंद है। हमने अच्छा क्रिकेट खेला है। आप सभी का बड़ी संख्या में आने और हमारा समर्थन करने के लिए धन्यवाद।