    Virat Kohli और Rohit Sharma को आखिरी बार खेलता देख रोने लगा ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर, VIDEO देख आप भी इमोशनल हो जाएंगे! 

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:00 AM (IST)

    Virat Kohli Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार 168 रन की साझेदारी ने भारतीय टीम को जीत दिलाई, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से जीती। इस मैच के बाद, एक ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर रोहित-कोहली के ऑस्ट्रेलिया में शायद आखिरी मैच होने की बात सोचकर भावुक हो गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।    

    Kohli-Rohit के 'लास्ट शो' पर ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर हुए भावुक

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Rohit Sharma: भारतीय टीम के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में शानदार पारियां खेली थी। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 168 रन की साझेदारी बनी।

    इस मैच में टीम इंडिया ने कंगारू टीम को 9 विकेट से हरा दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। इस मैच के बाद अब एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित-कोहली के आखिरी मैच की बात पर ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर रोते हुए दिखाई दिए। 

    रोहित-कोहली के 'लास्ट शो' पर ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर हुए भावुक

    दरअसल, सिडनी ग्राउंड पर भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित और कोहली (Rohit Sharma and Virat Kohli) की साझेदारी ने फैंस को एक बार फिर पुराने दिनों की याद दिलाई, जब दोनों की जोड़ी भारत को जीत दिलाती थी। माना यही गया कि दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर अपना-अपना आखिरी मुकाबला खेल लिया, जिसे सोचकर ऑस्ट्रेलियाई कॉमेंटेटर रोने लगे।

    SEN क्रिकेट पर ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर ने मैदान पर मौजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात की। इस दौरान उनके पीछे खड़े एक दूसरे कॉमेंटेटर खुद को रोक नहीं पाए और भावुक हो गए। दूसरे कॉमेंटेटर की आंखों में आंसू साफतौर पर देखे जा सकते हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

     

    रोहित-कोहली का बयान

     

