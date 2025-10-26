'या तो घातक या बेहद भयानक', वनडे सीरीज हारने पर गंभीर के फैसले पर पूर्व वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी का बड़ा बयान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। गौतम गंभीर ने भारत के मुख्य कोच के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अब तक कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। एक तरफ जहां गंभीर की कोचिंग में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। वहीं, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का मुंह देखने को मिला।

इसके अलावा श्रीलंका ने वनडे सीरीज में भारत का क्लीन स्वीप किया। अब ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज में भारत को मात दी है। भारत की हार पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी श्रीकांत ने गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल पर सवाल उठा दिए। श्रीकांत ने कहा कि जल्दबाजी में लिए फैसले से मिले नतीजे चाहे अच्छे हों या बुरे काफी हद तक असाधारण रहे हैं।

श्रीकांत ने की आलोचना

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, गंभीर के नेतृत्व में भारत परिस्थितियों में रहा है। परिणाम या तो घातक रहे हैं या बेहद भयानक। इसलिए उन्हें जल्दबाजी में बदलाव नहीं करने चाहिए। सही संयोजन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। भारत सौभाग्य से इंग्लैंड में बच गया।

वहीं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक के दौरान रोहित शर्मा की सराहना की। अश्विन ने कहा वह पूरी तरह से तैयार और संतुलित लग रहे थे, जबकि उन्होंने यह भी कहा कि विराट कोहली ऐसे लग रहे थे जैसे वह पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं।

रोहित ने खेली नाबाद शतकीय पारी

गौरतलब हो कि रोहित शर्मा ने 125 गेंद में 13 चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 121 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि विराट ने 81 गेंद में 74* रनों की शांत पारी खेली। दोनों ने 168 रनों की नाबाद साझेदारी करके भारत को 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करने और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट से जीत हासिल करके सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने में मदद की।