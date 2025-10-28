IND vs AUS 1st T20I Live Streaming: बिल्कुल फ्री में यूं देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20i मैच, नोट कर लें पूरी डिटेल्स

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 1st T20I Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया के हाथों तीन मैचों की वनडे सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम अब क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की ओर बढ़ चुकी है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज खेली जानी है, जिसका आगाज 29 अक्तूबर से होना है।

भारत की नजरें वनडे सीरीज में मिली हार के बाद दमदार वापसी पर है और मेजबान टीम को टी20i सीरीज में हराकर इस दौरे का अंत करना है। ये टी20आई सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 से पहले तैयारियों का जायजा लेने का सही जरिया है। जहां टीम इंडिया का टी20 फॉर्मेट में बीते एक साल में शानदार प्रदर्शन रहा है। टीम ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 और एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। हालांकि, उनका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में तोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा है। ऐसे में जानते हैं फैंस कब, कहां और कैसे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20i मैच देख सकते हैं?

Ind vs Aus 1st T20I Live Streaming की डिटेल्स कब होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20I सीरीज का आगाज? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज का आगाज 29 अक्तूबर यानी बुधवार से होना है। कहां खेले जाने हैं IND vs AUS के पांचों T20I मैच? भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20आई सीरीज के मैच पांच अलग-अलग वेन्यू- कैनबरा, मेलबर्न, होबर्ट, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन में होने हैं। कितने बजे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20I मैच का सिक्का उछलेगा? पांच मैचों की टी20आई सीरीज के पहले मैच का टॉस दोपहर 1 बजकर 15 मिनट पर होगा, जबकि मैच 1 बजकर 45 मिनट से शुरू होगा। भारत में फैंस कहां भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20I मैच का लाइव टेलीकास्ट होगा? स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20I मैच का लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध रहेगा। फैंस कहां देख सकते हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग? भारत में फैंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टर ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री में कैसे देखें IND vs AUS 1st T20I match? स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉट स्टार अगर आप भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला T20I मैच फ्री में देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए दूरदर्शन स्पोर्ट्स यानी डीडी स्पोर्ट्स पर मैच देखने को मिलेगा। इसके लिए आपकी जेब से एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश होनी चाहिए, तभी बिना किसी चार्ज के आप इस मैच का आसानी से लुत्फ उठा सकेंगे।