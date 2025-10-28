IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20I में भारत की प्लेइंग 11 में किसे मिले मौका? पूर्व क्रिकेटर ने चुनी टीम
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर को पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में खेला जाएगा। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने पहले टी20 के लिए भारत की प्लेइंग 11 का चयन किया है। पटेल ने जिस टीम का चयन किया, उसमें प्रमुख खिलाड़ी को जगह नहीं दी है। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में छह बल्लेबाज, तीन ऑलराउंडर्स, एक स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों को चुना।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार से पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज होगा। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने हाल ही में तीन वनडे मैचों की सीरीज 1-2 से गंवाई, लेकिन अब उसकी कोशिश टी20 इंटरनेशनल सीरीज अपने नाम करने की होगी।
भारतीय टी20 टीम की अगुवाई सूर्यकुमार यादव करेंगे। इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने अपनी पसंदीदा प्लेइंग 11 चुनी है। पटेल ने ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी पर भरोसा जताया है। उन्होंने तिलक वर्मा को तीसरे नंबर के लिए उपयुक्त बताया।
पूर्व विकेटकीपर के मुताबिक चौथे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव आदर्श बल्लेबाज रहेंगे। याद दिला दें कि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। हाल ही में संपन्न एशिया कप में अभिषेक ने सात मैचों में 200 के स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए। वहीं, तिलक ने छह पारियों में 71 की औसत से 213 रन बनाए।
पार्थिव पटेल ने चौंकाया
पार्थिव पटेल ने पांचवें नंबर के लिए संजू सैमसन को चुना और उन्हें विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी सौंपी। फिर उन्होंने बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में जगह दी। पटेल ने कुलदीप यादव को बाहर रखकर फैंस को हैरान कर दिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने शिवम दुबे और नीतिश कुमार रेड्डी के रूप में दो तेज गेंदबाज ऑलराउंडर चुने।
पार्थिव पटेल ने वरुण चक्रवर्ती के रूप में एक विशेषज्ञ स्पिनर को रखा और दो प्रमुख तेज गेंदबाजों के रूप में जसप्रीत बुमराह व अर्शदीप सिंह को चुना।
पार्थिव पटेल की प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतिश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।
भारत वापसी को बेकरार
बता दें कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों वनडे सीरीज में शिकस्त मिली और अब वो टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीतने को बेताब है। ऑस्ट्रेलिया ने पहला व दूसरा वनडे क्रमश: सात और दो विकेट से जीता था। भारतीय टीम ने तीसरे वनडे में दमदार वापसी की और 9 विकेट से जीत दर्ज करके अपनी साख बचाई।
भारतीय टीम अब टी20 इंटरनेशनल सीरीज में कमाल का प्रदर्शन करने को बेकरार है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने हाल ही में एशिया कप 2025 का खिताब जीता था। टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर घरेलू टीम के खिलाफ टी20 आई रिकॉर्ड अच्छा है। भारत ने अब तक यहां 11 मैच खेले, जिसमें से सात जीते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।