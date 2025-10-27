Language
    भारत के खिलाफ T20I सीरीज के लिए ऑस्‍ट्रेलियाई टीम में बड़ा बदलाव, एडम जंपा की जगह इस खिलाड़ी को मिला मौका

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 09:08 AM (IST)

    ऑस्‍ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए लेग स्पिनर तनवीर सांगा को स्‍क्‍वाड में जोड़ा है। दरअसल, एडम जंपा ने निजी कारणों से भारत के खिलाफ पहले मैच से अपना नाम वापस ले लिया है। न्‍यूज साउथ वेल्‍स के स्पिनर तनवीर सांगा पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं। वो कैनबरा में टीम से जुड़ेंगे। भारत-ऑस्‍ट्रेलिया पहला टी20 29 अक्‍टूबर को खेला जाएगा।

    तनवीर सांगा

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ आगामी टी20 इंटरनेशनल के लिए न्‍यू साउथ वेल्‍स के लेग स्पिनर तनवीर सांगा को स्‍क्‍वाड में जगह दी। बता दें कि जंपा ने निजी कारणों से सीरीज के पहले मैच से अपना नाम वापस लिया था।

    क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने सोमवार को पुष्टि की कि सांगा कैनबरा में टीम से जुड़ गए। भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच मनुका ओवल में 29 अक्‍टूबर को खेला जाएगा।

    23 साल के तनवीर सांगा ने 2023 में अपना आखिर टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था। उन्‍होंने 10 मैचों में 24.90 की औसत से सात विकेट चटकाए। इसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार विकेट शामिल है।

    सांगा पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं। वो न्‍यू साउथ वेल्‍स ब्‍ल्‍यूज के लिए वनडे कप में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। सांगा ने 14.10 की औसत से 10 विकेट चटकाए। उन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलिया ए के हाल ही के भारत दौरे पर भी काफी प्रभावित किया था। तब लेग स्पिनर ने कानपुर में तीन लिस्‍ट ए मैचों में सात विकेट चटकाए थे।

    बता दें कि एडम जंपा की पत्‍नी प्रेगनेंट हैं और यह कपल अपने दूसरे बच्‍चे के स्‍वागत की उम्‍मीद कर रहा है। जंपा ने एहतियात बरतते हुए पर्थ में भारत के खिलाफ पहले वनडे में हिस्‍सा नहीं लिया था। अब वो टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच से बाहर हो गए हैं, जिसने तनवीर सांगा के शामिल होने का रास्‍ता बनाया।

    ऑस्‍ट्रेलिया का टी20 इंटरनेशनल स्‍क्‍वाड

    मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा, ग्‍लेन मैक्‍सवेल, तनवीर सांगा।

