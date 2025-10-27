स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ आगामी टी20 इंटरनेशनल के लिए न्‍यू साउथ वेल्‍स के लेग स्पिनर तनवीर सांगा को स्‍क्‍वाड में जगह दी। बता दें कि जंपा ने निजी कारणों से सीरीज के पहले मैच से अपना नाम वापस लिया था।

क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने सोमवार को पुष्टि की कि सांगा कैनबरा में टीम से जुड़ गए। भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच मनुका ओवल में 29 अक्‍टूबर को खेला जाएगा। 23 साल के तनवीर सांगा ने 2023 में अपना आखिर टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था। उन्‍होंने 10 मैचों में 24.90 की औसत से सात विकेट चटकाए। इसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार विकेट शामिल है। सांगा पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं। वो न्‍यू साउथ वेल्‍स ब्‍ल्‍यूज के लिए वनडे कप में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। सांगा ने 14.10 की औसत से 10 विकेट चटकाए। उन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलिया ए के हाल ही के भारत दौरे पर भी काफी प्रभावित किया था। तब लेग स्पिनर ने कानपुर में तीन लिस्‍ट ए मैचों में सात विकेट चटकाए थे।