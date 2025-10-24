Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ग्लेन मैक्सवेल की टी20 टीम में वापसी, मार्नस लाबुशेन गए वनडे से बाहर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अचानक किए बड़े बदलाव

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:17 AM (IST)

    भारत के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज और इसके बाद खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बड़े बदलाव किए हैं। ग्लैन मैक्सवेल टी20 सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    ग्लेन मैक्सवेल की टी20 टीम में वापसी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दूसरा वनडे जीत तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम में अचानक कई बदलाव हुए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम में कई बदलाव किए हैं और इसी के साथ ग्लेन मैक्सवेल की वापसी भी हो गई है। उन्हें भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए चुना गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही दोनों टीमों का एलान कर दिया था। हालांकि, अब उसने इन दोनों टीमों में बदलाव किए हैं। तीसरा वनडे सिडनी में शनिवार को खेला जाएगा जबकि मंगलवार से टी20 सीरीज की शुरुआत होगी।

    टी20 टीम में हुए बदलाव

    मैक्सवेल को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज के दौरान चोट लग गई थी। उनको कलाई में चोट लगी थी तभी से वह टीम से बाहर थे। अब वह ठीक हैं और वापसी को तैयार हैं। वह शुरुआती दो टी20 के बाद टीम से जुड़ जाएंगे। वहीं जोश हेजलवुड और सीन एबॉट को एशेज सीरीज की तैयारी के लिए टीम से रिलीज करने का फैसला किया गया है। हेजलवुड शुरुआती दो टी20 और एबॉट तीन टी20 के बाद शेफील्ड शील्ड खेलने चले जाएंगे।

    बेन ड्वारशुइस चौथे और पांचवें टी20 के लिए उपलब्ध रहेंगे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज माहली बीयर्डमैन को भी टी20 के लिए बुलाया गया है। वह तीसरे मैच से टीम के साथ होंगे। जोश फिलिपे को पूरी टी20 सीरीज के लिए बुलाया गया है।

    वनडे टीम में बदलाव

    वहीं ऑस्ट्रेलिया ने वनडे टीम में भी बदलाव किए हैं। पर्थ में खेले गए वनडे मैच में टीम की प्लेइंग-11 का हिस्सा रहे मैथ्यू कुहेनमैन को तीसरे वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया है। वह दूसरे वनडे के लिए एडिलेड नहीं गए थे। वह एडम जैम्पा का स्थान लेंगे। वहीं कैमरन ग्रीन की जगह टीम में आए मार्नस लाबुशेन को भी तीसरे वनडे से पहले रिलीज कर दिया गया है। वह शुरुआती दो मैचों में टीम का हिस्सा नहीं थे।

    यह भी पढ़ें- AUS vs IND: टीम इंडिया की करारी शिकस्‍त के ये 4 खिलाड़ी रहे मुजरिम, विराट कोहली के करियर पर गहराया सस्‍पेंस

    यह भी पढ़ें- IND vs AUS: 'मैं कहूंगा कि वह...', सीरीज हारने के बाद बहाना बनाते दिखे कप्तान गिल, बताया कौन था विलेन