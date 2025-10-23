स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम को गुरुवार को एडिलेड में ऑस्‍ट्रेलिया के हाथों दूसरे वनडे में 2 विकेट की शिकस्‍त सहनी पड़ी। टीम इंडिया ने 17 साल बाद एडिलेड में वनडे मैच गंवाया। टीम इंडिया ने पहले बल्‍लेबाजी की और निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। ऑस्‍ट्रेलिया ने 22 गेंदें शेष रहते दो विकेट से मैच अपने नाम किया।

शुभमन गिल के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 0-2 से गंवा दी। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा व अंतिम वनडे शनिवार को खेला जाएगा। चलिए जानते हैं कि दूसरे वनडे में टीम इंडिया की हार के 4 मुजरिम कौन रहे।

1) विराट कोहली - टीम इंडिया के अनुभवी बल्‍लेबाज विराट कोहली लगातार दूसरे वनडे में बिना खाता खोले आउट हुए। उनकी पारी चौथी गेंद पर समाप्‍त हुई। जेवियर बार्लेट ने कोहली को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया। कोहली के करियर पर भी सस्‍पेंस गहरा गया है। माना जा रहा था कि कोहली 2027 वनडे वर्ल्‍ड कप तक खेलना चाहते हैं, लेकिन खराब फॉर्म के कारण उन्‍हें संन्‍यास की घोषणा करनी पड़ सकती है।

2) शुभमन गिल - भारतीय टीम के कप्‍तान शुभमन गिल का प्रदर्शन भी फीका रहा। वो महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जेवियर बार्लेट ने गिल और कोहली को एक ही ओवर में आउट किया। गिल से टीम को अच्‍छी शुरुआत दिलाने की उम्‍मीद थी, लेकिन कप्‍तान अपनी जिम्‍मेदारी निभाने में नाकाम रहे। इसके बाद कप्‍तानी में भी वो थोड़े फीके दिखे। यही वजह रही कि वो हार के मुजरिम बने।

3) केएल राहुल - अनुभवी केएल राहुल भी टीम इंडिया की हार के विलेन बने। राहुल से टीम को उम्‍मीद थी कि वो श्रेयस अय्यर का साथ‍ निभाए और फिर टीम को एक बड़ा स्‍कोर दिलाएं। मगर राहुल ऐसा करने में नाकाम रहे। वो 15 गेंदों में 11 रन बनाकर जंपा का शिकार बने। एडम जंपा ने केएल राहुल को क्‍लीन बोल्‍ड किया।