AUS vs IND 2nd ODI: भारत का एडिलेड में 15 साल का किला टूटा, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा वनडे जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई
AUS vs IND 2nd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू शॉर्ट और कूपर कोनोली के अर्धशतकों की मदद से लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मैच में विराट कोहली शून्य पर आउट हुए, जो कि 17 साल के उनके करियर में पहली बार हुआ, जब वह लगातार दो पारियों में डक पर आउट हुए।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AUS vs IND 2nd ODI Highlights: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला गया। इस मैच में कंगारू टीम ने भारत को हराकर वनडे सीरीज पर 2-0 से अजेय बढ़त हासिल की। एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। इसके जवाब में कंगारू टीम ने 46.2 ओवर में 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया।
AUS vs IND 2nd ODI: 2008 के बाद एडिलेड में पहली बार वनडे मैच हारा भारत
265 रन का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम (AUS vs IND 2nd ODI) की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। कप्तान मिचेल मार्श 24 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ट्रेविस हेड ने 40 गेंद पर 28 रन बनाए। मैथ्यू शॉर्ट ने 78 गेंद पर 74 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। मैथ्यू रेन शॉ ने 30 गेंद पर 30 रन बनाए। कूपर कोनोली ने 61 रन की नाबाद पारी खेली। उनके अलावा मिच ओवन ने भी अहम योगदान दिया। वहीं, भारत के हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिले।
इस मैच में मिली हार के साथ भारत के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। साल 2008 के बाद एडिलेड में पहली बार भारत को वनडे में हार का सामना करना पड़ा।
AUS vs IND 2nd ODI: भारत ने बनाए 264 रन
भारत (AUS vs IND 2nd ODI) की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 2 विकेट 17 रन के स्कोर तक पहुंचने में गिर गए। कप्तान शुभमन गिल 9 और विराट कोहली खाता खोले बिना आउट हुए। दोनों का विकेट जेवियर बार्टलेट ने लिया। इसके बाद रोहित और अय्यर ने तीसरे विकेट की साझेदारी में 118 रन जोड़े।
भारत ने 29.2 ओवर में 2 विकेट खोकर 135 रन रन बना लिए थे। शुरुआत में काफी धीमा खेलने वाले रोहित और अय्यर दोनों ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया था। रोहित मिचेल स्टार्क गेंद पर बड़ा शॉट जमाने की कोशिश में हेजलवुड के हाथों कैच आउट हुए। इसके कुछ देर बाद अय्यर भी पवेलियन लौट गए। उनका विकेट एडम जम्पा ने लिया।
AUS vs IND 2nd ODI: Virat Kohli ने एडिलेड को कहा 'GoodBye'
विराट कोहली एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच में भी अपना खाता तक नहीं खोल पाए। वह 4 गेंदों का सामना करते हुए शून्य पर आउट हुए। इस दौरान जब वह डक पर आउट होकर पवेलियन की ओर लौट रहे थे तो एडिलेड में मौजूद दर्शकों ने उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। इस पर कोहली ने रिस्पॉन्स दिया और हाथ उठाकर तालियों का शुक्रिया किया। उनके इस इशारे के बाद ये माना जा रहा है कि एडिलेड में कोहली की ये आखिरी अंतरराष्ट्रीय पारी है। बता दें कि किंग कोहली ने टेस्ट और टी20 से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया है।
