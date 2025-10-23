ICC WTC Points Table Updated: पाकिस्तान की हार से भारत को तगड़ा फायदा, देखें नंबर-1 पर किसका राज
PAK vs SA WTC Points Table: दक्षिण अफ्रीका ने रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर 18 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट जीता और सीरीज 1-1 से ड्रॉ की। इस जीत से दक्षिण अफ्रीका ने WTC 2025-27 चक्र में अपने पहले अंक जोड़े। पाकिस्तान की हार से भारत को WTC अंक तालिका में फायदा हुआ, जो तीसरे स्थान पर पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान दूसरे से चौथे स्थान पर खिसक गया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका ने रावलपिंडी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। इस जीत के साथ मेहमान टीम ने दो मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ कर ली और मौजूदा WTC चैंपियंस ने इस चक्र (2025–27) में अपने खाते में पहले अंक जोड़ लिए। उनका पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) अब 50 है। पाकिस्तान को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने 18 साल बाद पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच जीता। उनकी जीत से भारत को डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में फायदा हुआ है और पाकिस्तान दूसरे नंबर से चौथे नंबर पर लुढ़क गया है।
ICC WTC Points Table 2025-27: भारत को तगड़ा फायदा
दरअसल, रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की हार से भारत को काफी फायदा हुआ है। वह फिर से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में भारत ने WTC 2025-27 में अब तक 7 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 4 में जीत, 1 में हार और एक मैच ड्रॉ रहा है। भारत के 52 अंक हैं और उसका जीत प्रतिशत 61.90 है। भारत से ज्यादा किसी के अंक नहीं हैं, लेकिन रैंकिंग जीत प्रतिशत के आधार पर है।
वहीं, डब्लूटीसी प्वाइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पर है। उसने अब तक खेले तीनों टेस्ट जीते हैं और उसका जीत प्रतिशत 100 है। ऑस्ट्रेलिया के पास 36 अंक है।
WTC 2025–27 प्वाइंट्स टेबल
ऑस्ट्रेलिया – शीर्ष स्थान पर
न्यूजीलैंड – अभी तक कोई मैच नहीं खेला
भारत – 7 मैचों में PCT 61.9, तीसरे स्थान पर
पाकिस्तान – हार के बाद दूसरे से चौथे स्थान पर, PCT 50
दक्षिण अफ्रीका – पहली जीत के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर, PCT 50
इंग्लैंड – छठे स्थान पर
बांग्लादेश – सातवें स्थान पर
वेस्टइंडीज – आठवें स्थान पर
दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया
रावलपिंडी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने जबरदस्त वापसी करते हुए मैच और सीरीज दोनों बराबर की। पहली पारी में पाकिस्तान ने 333 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका एक समय 235/8 पर संघर्ष कर रहा था यानी 98 रन पीछे। लेकिन इसके बाद सेनुरन मुथुसामी, कागिसो रबाडा, और केशव महाराज ने टीम को संकट से निकाला। रबाडा और मुथुसामी के बीच 10वें विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत टीम ने 404 रन बनाए और पहली पारी में 71 रनों की बढ़त हासिल की। यह बढ़त आखिर में निर्णायक साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान की दूसरी पारी सिर्फ 138 रन पर सिमट गई।
