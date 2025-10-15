Language
    WTC Points Table: पाकिस्‍तान की जीत से भारत को हुआ तगड़ा नुकसान, प्‍वाइंट्स टेबल का ये है ताजा हाल

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:04 PM (IST)

    पाकिस्‍तान ने दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्‍ट में 93 रन से मात दी। इसी के साथ पाकिस्‍तान ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पाकिस्‍तान की जीत के बाद विश्‍व टेस्‍ट चैंपियनशिप की प्‍वाइंट्स टेबल में गजब का बदलाव हुआ है। पाकिस्‍तान की टीम ने मौजूदा डब्‍ल्‍यूटीसी साइकिल में अपना पहला मैच खेला और जीत दर्ज करके दूसरा स्‍थान हासिल किया। 

    पाकिस्‍तान ने दक्षिण अफ्रीका को 93 रन से हराया

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्‍ट में 93 रन से मात दी। लाहौर के गद्दाफी स्‍टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए पहली पारी में 378 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 269 रन पर ऑलआउट हुई।

    इस तरह पाकिस्‍तान को पहली पारी के आधार पर 109 रन की बढ़त मिली। मेजबान टीम की दूसरी पारी 167 रन पर ऑलआउट हुई। प्रोटियाज टीम को मैच जीतने के लिए 277 रन का लक्ष्‍य मिला। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 60.5 ओवर में 183 रन पर ढेर हुई।

    प्‍वाइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव

    पाकिस्‍तान की जीत के बाद विश्‍व टेस्‍ट चैंपियनशिप की प्‍वाइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ। शान मसूद के नेतृत्‍व वाली पाकिस्‍तान ने मौजूदा डब्‍ल्‍यूटीसी साइकिल में अपना पहला मैच खेला और जीत के साथ वो प्‍वाइंट्स टेबल में दूसरे स्‍थान पर पहुंच गई है। हां, पाकिस्‍तान की जीत से भारत को तगड़ा नुकसान हुआ है।

    शुभमन गिल के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम डब्‍ल्‍यूटीसी प्‍वाइंट्स टेबल में चौथे स्‍थान पर खिसक गई है। भारत ने सात टेस्‍ट में चार जीत, दो हार और एक ड्रॉ खेला। भारत के 52 रेटिंग प्‍वाइंट हैं और उनका जीत प्रतिशत 61.90 है। वहीं, पाकिस्‍तान के 12 अंक हैं और उनका जीत प्रतिशत 100 है।

    ऑस्‍ट्रेलिया की बादशाहत कायम

    पैट कमिंस के नेतृत्‍व वाली ऑस्‍ट्रेलियाई टीम मौजूदा डब्‍ल्‍यूटीसी प्‍वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्‍थान पर काबिज है। कंगारू टीम ने तीन मैच खेले और सभी में जीत हासिल की। ऑस्‍ट्रेलियाई टीम 36 रेटिंग प्‍वाइंट और 100 जीत प्रतिशत के साथ शीर्ष पर काबिज है।

    wtcstandings

    श्रीलंकाई टीम ने तीसरा स्‍थान अपना बना रखा है। श्रीलंका ने दो मैच खेले, जिसमें एक जीत और एक ड्रॉ कराया। उसके 16 अंक और 66.67 जीत प्रतिशत है। इंग्‍लैंड की टीम टॉप-5 की लिस्‍ट को पूरा कर रही है। ब्रिटिश टीम ने पांच मैच खेले, जिसमें दो जीते, दो हारे और एक ड्रॉ कराया। उसके 26 रेटिंग प्‍वाइंट और जीत प्रतिशत 43.33 है।

