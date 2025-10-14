आपस में ही सगे नहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स! रमीज राजा ने 39 साल के स्पिनर का ऑन एयर उड़ाया मजाक
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में स्पिनर नोमान अली का ऑन एयर मजाक उड़ाया। नोमान अली ने स्पिनरों के लिए मददगार पिच पर चार विकेट चटकाए। दक्षिण अफ्रीका ने डी जॉर्जी की पारी के दम पर जोरदार वापसी की। लाहौर में जारी टेस्ट में स्पिनर्स का बोलबाला रहा। यह मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने ऑन एयर 39 साल के स्पिनर नोमान अली का मजाक उड़ाया। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पर पहले टेस्ट के दूसरे दिन राजा ने अली के 'सनग्लास चयन' पर चुटकी ली।
पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली ने दूसरे दिन 85 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 216/6 का स्कोर बनाया। यहां की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार रही। राजा ने कमेंट्री के दौरान कहा, 'नोमान अली ने फैंसी धूप का चश्मा पहन रखा है। वो वेल्डिंग ग्लास की तरह लग रहे हैं।'
स्पिनर्स का रहा बोलबाला
गद्दाफी स्टेडियम पर स्पिनर्स का बोलबाला रहा। दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर सेनुरन मुथुसामी ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 117 रन देकर छह विकेट झटके, जिससे पाकिस्तान की पहली पारी 378 रन पर सिमटी। इसके जवाब में पाकिस्तान की पहली पारी 269 रन पर ऑलआउट हुई।
पाकिस्तान की तरफ से नोमान अली ने 35 ओवर में 112 रन देकर छह विकेट झटके। साजिद खान को तीन विकेट मिले। सलमान आगा के खाते में एक विकेट आया। पाकिस्तान ने पहली पारी के आधार पर 109 रन की बढ़त हासिल की।
नोमान ने क्या कहा
नोमान अली ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा, 'हमारी कोशिश 120 रन की बढ़त हासिल करने की है, जिससे टेस्ट मैच जीतने में मदद मिलेगी। इस पिच पर आगामी दिनों में स्पिनर्स को मदद मिलेगी। यह हमारे लिए शुभ है।'
