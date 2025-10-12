PAK vs SA: शतक से चूके इमाम उल हक, बाबर आजम हुए फेल, फिर भी पाकिस्तान ने पहले दिन बनाया दबदबा

Language
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:14 PM (IST)

    पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने चार बल्लबाजों द्वारा लगाए गए अर्धशतकों के दम पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन अच्छा स्कोर खड़ा किया है। हालांकि, बाबर आजम इस पारी में फेल हो गए। 

    बाबर आजम पहले टेस्ट की पहली पारी में हुए फेल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इमाम उल हक की शानदार पारी और कप्तान शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, सलमान अगा के अर्धशतकों के दम पर पाकिस्तान ने लाहौर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन रविवार का अंत पांच विकेट खोकर 313 रनों के साथ किया है।

    दिन का खेल खत्म होने तक रिजवान 62 और सलमान 52 रन बनाकर खेल रहे हैं। रिजवान ने अभी तक 107 गेंदों का सामना किया है और दो चौकों के अलावा दो छक्के मारे हैं। सलमान ने 83 गेंदों का सामना करते हुए दो चौके और एक छक्के की मदद से अपनी पारी संजोई है।

    इमाम शतक से चूके

    पाकिस्तान के कप्तान मसूद ने इस मैच में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब्दुल शफीक (2) पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हुए तो लगा का पाकिस्तान से गलती हुई है। फिर इमाम और मसूद ने पारी को संभाला। दोनों ने 161 रनों की साझेदारी की। मसूद को 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर प्रीनेलान सुब्रायेन ने आउट किया। उन्होंने अपनी 76 रनों की पारी में नौ चौके और एक छक्का मारा।

    इमाम अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। वह सात रन दूर थे तभी सेनुरान मुथुसामी ने उनकी पारी का अंत कर दिया। वह टोनी डी जॉर्जी के हाथों लपके गए। उन्होंने 153 गेंदों का सामना कर सात चौके और एक छक्का मारा।

    बाबर आजम फेल

    लंबे समय बाद पाकिस्तान टीम में दिखने वाले बाबर आजम से इस विकेट पर बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन हार्मर उनकी राह में आ गए। बाबर ने सिर्फ 23 रन बनाए जिसके लिए उन्होंने 48 गेंदों का सामना कर चार चौके मारे। सउद शकील खाता तक नहीं खोल पाए। 199 के कुल स्कोर पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। तभी रिजवान और सलमान ने 114 रनों की साझेदारी कर दिन का खेल खत्म होने तक कोई और विकेट नहीं गिरने दिया।

    साउथ अफ्रीका की तरफ से मुथुसामी ने दो विकेट लिए। हार्मर, सुब्रायेन और कैगिसो रबाडा के हिस्से एक-एक विकेट आया।