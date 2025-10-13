Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PAK vs SA: नोमान अली की फिरकी ने साउथ अफ्रीका को किया परेशान, रिकेलटन और जोर्जी ने बचाई लाज

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    लाहौर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान का निचला क्रम साउथ अफ्रीका के खिलाफ ढेर हो गया जिससे वह विशाल स्कोर हासिल नहीं कर सकी। हालांकि, पाकिस्तान के स्पिनर नोमान अली ने भी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली ने साउथ अफ्रीकी खेमे में मचाया कोहराम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली की फिरकी के सामने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को जमकर परेशानी हुई। हालांकि, रियान रिकेलटन और टोनी दी जॉर्जी ने किसी तरह पारी को संभाला जिसके दम पर टीम ने पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का अंत छह विकेट के नुकसान पर 216 रनों के साथ किया है। साउथ अफ्रीका अभी भी पाकिस्तान से 162 रन पीछे है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये स्कोर अच्छा नहीं है, लेकिन अगर जोर्जी और रिकेलटन के बल्ले से अर्धशतक नहीं निकलते तो साउथ अफ्रीका की स्थिति और खराब हो सकती है। स्टम्प्स तक जोर्जी 81 रन बनाकर नाबाद हैं। रिकेलटन ने 137 गेंदों पर नौ चौके और दो छक्कों की मदद से 71 रन बनाए।

    पाकिस्तान का निचला क्रम ढेर

    पाकिस्तान ने दिन की शुरुआत पांच विकेट के नुकसान पर 313 रनों के साथ की थी। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान अगा ने 52 रनों से पारी को आगे बढ़ाया। 362 के कुल स्कोर पर सेनुरान मुथुसामी ने रिजवान को आउट किया। उन्होंने 140 गेंदों का सामना कर दो चौके और दो छक्कों की मदद से 75 रन बनाए। इसी स्कोर पर पाकिस्तान ने रिजवान सहित तीन विकेट खो दिए। नोमान अली और साजिद खान खाता तक नहीं खोल सके।

    मुथुसामी ने शाहीन शाह अफरीदी क आउट कर पाकिस्तान का नौवां विकेट गिरा दिया। वह सात रन ही बना सके। सुब्रायेन ने सलमान अली को आउट कर पाकिस्तान की पारी समाप्त कर दी। सलमान ने 145 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्कों की मदद से 93 रन बनाए।

    साउथ अफ्रीका की पारी लड़खड़ाई

    एडेन मार्करम और रिकेलटन ने अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं सके। नोमान अली ने मार्करम को आउट कर पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई। वियान मुल्डर को 17 के निजी स्कोर पर नोमान अली ने पवेलियन की राह दिखाई। फिर रिकेलटन और जोर्जी ने शानदार साझेदारी की। इन दोनों ने मिलकर 94 रनों का साझेदारी की। रिकेलटन को सलमान ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 137 गेंदों पर नौ चौके और दो छक्कों की मदद से 71 रन बनाए।

    यहां से फिर साउथ अफ्रीका ने तीन विकेट नियमित अंतराल पर खो दिए। ट्रिस्टन स्टब्स को नोमान ने आठ रन ही बनाने दिए। साजिद खान ने डेवाल्ड ब्रेविस को आउट किया। काइल वेरीयेने को नोमान ने 200 के कुल स्कोर पर आउट कर दिया जो छह रन ही बना सके। 

    नोमान ने अभी तक चार विकेट अपने नाम किए हैं। साजिद खान और सलमान के हिस्से एक-एक विकेट आया।

    यह भी पढ़ें- PAK vs SA: शतक से चूके इमाम उल हक, बाबर आजम हुए फेल, फिर भी पाकिस्तान ने पहले दिन बनाया दबदबा

    यह भी पढ़ें- PAK vs SA: पूर्व साउथ अफ्रीका के कप्तान से हुई बड़ी गलती, शान मसूद को बताया दिया 'इंडिया का कप्तान'