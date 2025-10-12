PAK vs SA: पूर्व साउथ अफ्रीका के कप्तान से हुई बड़ी गलती, शान मसूद को बताया दिया 'इंडिया का कप्तान'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट के पहले दिन बाबर आजम चर्चा का विषय रहे। स्टेडियम में बाबर को लेकर उत्साह इतना था कि शॉन पोलक ने जोश-जोश में बड़ी गलती कर दी। पूर्व साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर और कप्तान ने गलती से पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद को लेकर बड़ी भूल कर दी।

गद्दाफी स्टेडियम में फैंस को बाबर आजम की एक झलक पाने के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ा। मसूद और इमाम-उल-हक ने दूसरे विकेट के लिए 161 रन जोड़े। हालांकि, यह इंतजार आखिरकार 48वें ओवर में खत्म हुआ, जब मसूद (76) सुब्रायन की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और बाबर मैदान पर आए।

शान पोलाक से हुई गलती शान मसूद जब आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, तब कमेंट्री कर शान पोलाक ने बड़ी गलती कर दी। पोलाक ने शान मसूद को 'भारत का कप्तान' कह दिया। उन्होंने बताया कि फैंस चाहते थे कि बाएं हाथ का यह बल्लेबाज आउट हो ताकि बाबर आजम क्रीज पर आ सके।