IND vs WI: कुलदीप यादव बने वेस्टइंडीज के लिए मुसीबत, दिल्ली में दंबगाई दिखा इंग्लैंड के दिग्गज के बराबर पहुंचे चाइनामैन

    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:43 PM (IST)

    दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की है और वेस्टइंडी को परेशानी में डाल दिया है। कुलदीप ने इस पारी में पांच विकेट अपने नाम किए। 

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज को बड़ा स्कोर नहीं करने दिया। टीम इंडिया के पहली पारी में बनाए गए 518 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 248 रनों पर ढेर हो गई। उसे इस स्थिति में पहुंचाने में भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव का अहम रोल रहा। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने पांच विकेट लिए।

    वेस्टइंडीज ने दिन की शुरुआत चार विकेट के नुकसान पर 140 रनों के साथ की थी। शै होप और टेविन इमलाच ने पारी को आगे बढ़ाया। कुलदीप ने कल सिर्फ एक विकेट लिया था। तीसरे दिन उनकी फिरकी का जादू ऐसा चला की वेस्टइंडीज के बल्लेबाज उन्हें समझ नहीं पाए।

    लगा दी झड़ी

    कुलदीप ने पहले शै होप को आउट किया। जो 36 रन बना सके। उनके बाद इमलाच उनका शिकार बने जो 21 रन बनाकर आउट हुए। कुलदीप के दो विकेट लेने के बाद वेस्टइंडीज की हालत खराब हो गई थी। जस्टिन ग्रीव्स को आउट कर उन्होंने मेहमान टीम का सातवां विकेट भी गिरा दिया। मोहम्मद सिराज ने जोमेल वारिकेन और जसप्रीत बुमराह ने खारी पिएर को आउट कर वेस्टइंडीज के नौ बल्लेबाज पवेलियन भेज दिए। कुलदीप ने फिर जेडन सील्स को आउट कर अपने पांच विकेट पूरे किए और वेस्टइंडीज को ढेर कर दिया।

    15वीं बार किया कारनामा

    कुलदीप का ये वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच है जिसमें वह अभी तक 19 विकेट चटका चुके हैं। ये टीम कुलदीप को हर फॉर्मेट में भाती है। 19 वनडे मैच में कुलदीप ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 33 विकेट लिए हैं। वहीं नौ टी20 मैचों में कुल 17 विकेट अपने नाम किए हैं।

    वहीं ये पांचवीं बार है जब कुलदीप ने पांच या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। वह बाएं हाथ के स्पिनरों में सबसे ज्यादा बार पांच विकेट हॉल लेने के मामले में इंग्लैंड के जॉनी वार्डले के साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। वार्डले ने 28 टेस्ट मैचों में ये काम किया था। वहीं कुलदीप ने 15 मैच लिए हैं। इन दोनों के बाद साउथ अफ्रीका के पॉल एडम्स हैं जिन्होंने 45 मैचों में चार बार फाइव विकेट हॉल लिया है।