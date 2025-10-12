IND vs WI: कुलदीप यादव बने वेस्टइंडीज के लिए मुसीबत, दिल्ली में दंबगाई दिखा इंग्लैंड के दिग्गज के बराबर पहुंचे चाइनामैन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज को बड़ा स्कोर नहीं करने दिया। टीम इंडिया के पहली पारी में बनाए गए 518 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 248 रनों पर ढेर हो गई। उसे इस स्थिति में पहुंचाने में भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव का अहम रोल रहा। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने पांच विकेट लिए।

वेस्टइंडीज ने दिन की शुरुआत चार विकेट के नुकसान पर 140 रनों के साथ की थी। शै होप और टेविन इमलाच ने पारी को आगे बढ़ाया। कुलदीप ने कल सिर्फ एक विकेट लिया था। तीसरे दिन उनकी फिरकी का जादू ऐसा चला की वेस्टइंडीज के बल्लेबाज उन्हें समझ नहीं पाए।

लगा दी झड़ी कुलदीप ने पहले शै होप को आउट किया। जो 36 रन बना सके। उनके बाद इमलाच उनका शिकार बने जो 21 रन बनाकर आउट हुए। कुलदीप के दो विकेट लेने के बाद वेस्टइंडीज की हालत खराब हो गई थी। जस्टिन ग्रीव्स को आउट कर उन्होंने मेहमान टीम का सातवां विकेट भी गिरा दिया। मोहम्मद सिराज ने जोमेल वारिकेन और जसप्रीत बुमराह ने खारी पिएर को आउट कर वेस्टइंडीज के नौ बल्लेबाज पवेलियन भेज दिए। कुलदीप ने फिर जेडन सील्स को आउट कर अपने पांच विकेट पूरे किए और वेस्टइंडीज को ढेर कर दिया।

15वीं बार किया कारनामा कुलदीप का ये वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच है जिसमें वह अभी तक 19 विकेट चटका चुके हैं। ये टीम कुलदीप को हर फॉर्मेट में भाती है। 19 वनडे मैच में कुलदीप ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 33 विकेट लिए हैं। वहीं नौ टी20 मैचों में कुल 17 विकेट अपने नाम किए हैं।