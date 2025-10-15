PAK vs SA: नोमान अली ने WTC में तीसरी बार किया यह काम, जडेजा छूटे पीछे; नाथन लियोन की कर ली बराबरी
टर्निंग पिचों का सहारा लेने के बाद से पाकिस्तान ने घरेलू मैदान पर जीत का एक नया फॉर्मूला खोज लिया है। नोमान अली और उनके स्पिन जोड़ीदार साजिद खान ने पाकिस्तान की धरती पर अभी तक अपनी छाप छोड़ी है। पिछले साल इंग्लैंड को हराया और इस साल की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ 1-1 से सीरीज ड्रॉ कराई।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली ने लाहौर में सीरीज के पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घातक गेंदबाजी की। 39 वर्षीय नोमान अली ने कुल 10 विकेट हासिल कर पाकिस्तान को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
नोमान ने तीसरी बार किया कारनामा
नोमान ने साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों के डिफेंस को चुनौती दी और पहली पारी में 112 रन देकर 6 विकेट चटकाए। इसके बाद दूसरी पारी में अपने खाते में चार और विकेट जोड़कर अपना तीसरा 10 विकेट हॉल पूरा किया। नोमान के सभी 10 विकेट मैच हॉल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में आए हैं।
इसके साथ ही नोमान ने WTC इतिहास में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने के नाथन लियोन के कारनामे की बराबरी कर ली है। नोमान के स्पिन जोड़ीदार साजिद खान सहित तीन गेंदबाजों के नाम दो बार 10 विकेट हैं। इसमें रवींद्र जडेजा का भी नाम शामिल है।
वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) में सर्वाधिक बार 10 विकेट (दोनों पारियों को मिलाकर) लेने का रिकॉर्ड-
- 3 - नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया), 53 मैचों में
- 3 - नोमान अली (पाकिस्तान), 18 मैचों में
- 2 - रवींद्र जडेजा (भारत), 46 मैचों में
- 2 - एजाज पटेल (न्यूजीलैंड), 15 मैचों में
- 2 - साजिद खान (पाकिस्तान), 11 मैचों में
93 रन से हारा अफ्रीका
मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने यह मुकाबला 93 रन जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्ता ने पहली पारी में 378 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 269 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने 167 रन बनाकर सिमट गया। इसके के बाद साउथ अक्रीका को 276 रन का टारगेट मिला। इसके जवाब में वह 183 रन पर ऑल आउट हो गया।
