IND vs AUS 2nd ODI: कौन हैं Xavier Bartlett? टीम इंडिया के लिए बना काल, कोहली-गिल का एक ओवर में किया शिकार

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:58 PM (IST)

    IND vs AUS 2nd ODI Xavier Bartlett: ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में विराट कोहली और शुभमन गिल को आउट किया, जिससे कोहली लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट हुए। 26 वर्षीय बार्टलेट ने इस मैच से पहले 4 वनडे और 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे। वह बीबीएल 2023-24 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे और उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था, जहां उन्होंने दो बार 4 विकेट हॉल लिए थे। वह आईपीएल में पंजाब किंग्स का भी हिस्सा रह चुके हैं।  

    IND vs AUS 2nd ODI: कौन हैं Xavier Bartlett?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट (Who is Xavier Bartlett) ने एडिलेड ओवल में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और शुभमन गिल को अपना शिकार बनाया। सातवां ओवर फेंकने के लिए आए बार्टलेट ने पहली गेंद पर कप्तान शुभमन गिल को मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट कराया।

    इसके बाद कोहली जो 4 गेंद फेस करने के बाद उनकी ही गेंद पर LBW आउट हो गए। कोहली इस तरह लगातार दूसरे मैच में शून्य पर आउट हुए। इससे पहले पर्थ में भी कोहली अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। तब मिचेल स्टार्क ने कोहली को आउट किया था। ये पहली बार रहा जब कोहली इंटरनेशनल करियर में लगातार दो पारियों में शून्य पर आउट हुए हैं। अब सवाल ये है कि भारतीय टीम के लिए इस वनडे मैच में काल बने जेवियर बार्टलेट आखिर हैं कौन?

    दरअसल, दूसरे वनडे मैच में 26 साल के बार्टलेट एडिलेड मैच से पहले 4 वनडे और 11 टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। उनके नाम क्रमश: 12 और 15 विकेट हैं। वह आईपीएल में पंजाब किंग्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं। साल 2023-24 का बीबीएल सीजन उनके लिए शानदार रहा था, जहां वह बीबीए में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने।

    इसके बाद उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। 2 फरवरी 2024 को मेलबर्न में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मैच से की थी। उन्होंने अपने करियर में अभी तक खेले गए 5 वनडे मैच की 5 पारियों में 15 विकेट लेने का कारनामा किया है। इस दौरान उन्होंने दो बार 4 विकेट हॉल भी पूरा किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दो वनडे में उन्होंने 4-4 विकेट लिए। इसके बाद उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया।  बिग बैश लीग से पहले उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी की। वह महज 18 साल की उम्र में क्वींसलैंड की टीम का हिस्सा बन गए थे। 

    वहीं, बार्टलेट ने अभी तक खेले गए 11 टी20आई की 10 पारियों में 7 की इकोनॉमी रेट से 15 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/13 का रहा है। वहीं, आईपीएल में वह पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके हैं। 