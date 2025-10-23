IND vs AUS: Rohit Sharma ने अर्धशतक जड़ते ही रिकॉर्ड्स की लगाई झड़ी, तोड़ डाला सौरव गांगुली का बड़ा रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma Record: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में इतिहास रच दिया। दूसरे मैच में रोहित ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैचों में 1000 रन पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। 38 साल के दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को यह उपलब्धि हासिल करने के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी, जो उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद पर पारी के तीसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने पूरी की। इसके बाद अर्धशतक जड़ने के साथ ही उन्होंने सौरव गांगुली का एक रिकॉर्ड धराशायी किया।

Rohit Sharma ने तोड़ा Sourav Ganguly का बड़ा रिकॉर्ड दरअसल, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पर्थ में सिर्फ 8 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए थे, लेकिन एडिलेड ओवल में हिटमैन ने अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 97 गेंद पर 73 रन बनाए। मिचेल स्टार्क ने उन्हें अपना शिकार बनाया। हालांकि इसके बावजूद रोहित ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा अब वनडे क्रिकेट में बतौर सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, भारत में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वह तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने सौरव गांगुली को भी पीछे छोड़ दिया।