IND vs AUS: Rohit Sharma ने अर्धशतक जड़ते ही रिकॉर्ड्स की लगाई झड़ी, तोड़ डाला सौरव गांगुली का बड़ा रिकॉर्ड
Rohit Sharma: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एडिलेड वनडे में ऑस्ट्रेलिया में 1000 वनडे रन पूरे करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास रचा। उन्होंने 97 गेंदों पर 73 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, जिससे वह भारत के लिए वनडे में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए। इसके अतिरिक्त, रोहित SENA देशों में 150 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज भी बने।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma Record: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में इतिहास रच दिया। दूसरे मैच में रोहित ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैचों में 1000 रन पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। 38 साल के दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को यह उपलब्धि हासिल करने के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी, जो उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद पर पारी के तीसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने पूरी की। इसके बाद अर्धशतक जड़ने के साथ ही उन्होंने सौरव गांगुली का एक रिकॉर्ड धराशायी किया।
Rohit Sharma ने तोड़ा Sourav Ganguly का बड़ा रिकॉर्ड
दरअसल, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पर्थ में सिर्फ 8 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए थे, लेकिन एडिलेड ओवल में हिटमैन ने अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 97 गेंद पर 73 रन बनाए। मिचेल स्टार्क ने उन्हें अपना शिकार बनाया। हालांकि इसके बावजूद रोहित ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा अब वनडे क्रिकेट में बतौर सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, भारत में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वह तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने सौरव गांगुली को भी पीछे छोड़ दिया।
भारत में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर
सचिन तेंदुलकर- 463 मैच- 18426 रन
विराट कोहली- 304 मैच-14181 रन
रोहित शर्मा-275 मैच-11249 रन
सौरव गांगुली-308 मैच-11221 रन
राहुल द्रविड़-340 मैच-10768 रन
SENA देशों में रोहित के नाम सबसे ज्यादा सिक्स
अपनी अर्धशतकीय पारी में रोहित शर्मा ने SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) देशों में सबसे ज्यादा सिक्स रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। रोहित शर्मा के SENA देश में कुल 150 से ज्यादा सिक्स हो गए हैं। ऐसा करने वाले रोहित ऐशिया के पहले बल्लेबाज बने हैं।
Oh my word! 🤩@ImRo45 is back to his very best. Just what #TeamIndia needed. 👏#AUSvIND 👉 2nd ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/dfQTtniylt pic.twitter.com/P95TUGWl95— Star Sports (@StarSportsIndia) October 23, 2025
SENA देशों में रोहित शर्मा के सिक्स
ऑस्ट्रेलिया में 55 सिक्स
इंग्लैंड में 48 सिक्स
न्यूजीलैंड में 31 सिक्स
साउथ अफ्रीका में 16 सिक्स
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर
रोहित शर्मा (भारत)-
रोहित शर्मा इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। 21 मैचों में रोहित ने 1026* रन बनाए हैं। उनका औसत 55.77 का है, जिसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 171 रन है और उन्होंने 76 चौके और 29 छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर विराट कोहली है जिन्होंने 20 मैचों में 802* रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं। तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर है, जिन्होंने भारत के लिए खेलते हुए 25 मैचों में 740 रन बनाए हैं। चौथे नंबर पर एमएस धोनी है, जिन्होंने 21 मैचों में 45.60 की औसत से 684 रन बनाए। उनके नाम 5 अर्धशतक हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 87* रहा है। उन्होंने 32 चौके और 12 छक्के लगाए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।