IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज? किसके हक में खेलेगी एडिलेड ओवल की पिच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में बारिश से प्रभावित पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया से 7 विकेट की हार के बाद, टीम इंडिया अब सीरीज में वापसी के लिए बेताब है। तेज गेंदबाजों की मददगार परिस्थितियों में भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे, लेकिन एडिलेड ओवल में नजारा कुछ और हो सकता है। ऐसे में जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच की पिच कैसा खेलेगी?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: कैसा खेलेगी एडिलेड ओवल की पिच? एडिलेड ओवल (IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report) की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। यहां की पिच अच्छी उछाल और एक समान गति की होती है। आउटफील्ड तेज होने की वजह से बल्लेबाजों को टाइमिंग और शॉट प्लेसमेंट में मदद मिलती है। पारी की शुरुआत में पावरप्ले में ज्यादा रन बनने की संभावना रहती है। मैच जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, वैसे स्पिन गेंदबाजों को बीच के ओवरों में थोड़ी टर्न और बाउंस मिलती है।

वहीं, दूसरे वनडे में शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाज इस पिच पर बड़ी पारियों के लिए तैयार होंगे। पर्थ में मिली नाकामी को पीछे छोड़ते हुए टीम इंडिया एक ठोस शुरुआत करना चाहेगी ताकि या तो बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सके या लक्ष्य का सफल पीछा किया जा सके।