IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज? किसके हक में खेलेगी एडिलेड ओवल की पिच

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:42 PM (IST)

    IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे के लिए एडिलेड ओवल की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जा रही है। यहां अच्छी उछाल और तेज आउटफील्ड के कारण बड़े स्कोर की उम्मीद है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन मैच बढ़ने पर स्पिनरों को भी टर्न मिलेगी। पहले मैच में हार के बाद, भारतीय टीम इस पिच पर शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों के साथ वापसी करने और बड़ा स्कोर बनाने या सफलतापूर्वक लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश करेगी।  

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में बारिश से प्रभावित पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया से 7 विकेट की हार के बाद, टीम इंडिया अब सीरीज में वापसी के लिए बेताब है। तेज गेंदबाजों की मददगार परिस्थितियों में भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे, लेकिन एडिलेड ओवल में नजारा कुछ और हो सकता है। ऐसे में जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच की पिच कैसा खेलेगी?

    IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: कैसा खेलेगी एडिलेड ओवल की पिच?

    एडिलेड ओवल (IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report) की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। यहां की पिच अच्छी उछाल और एक समान गति की होती है। आउटफील्ड तेज होने की वजह से बल्लेबाजों को टाइमिंग और शॉट प्लेसमेंट में मदद मिलती है। पारी की शुरुआत में पावरप्ले में ज्यादा रन बनने की संभावना रहती है। मैच जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, वैसे स्पिन गेंदबाजों को बीच के ओवरों में थोड़ी टर्न और बाउंस मिलती है।

    वहीं, दूसरे वनडे में शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाज इस पिच पर बड़ी पारियों के लिए तैयार होंगे। पर्थ में मिली नाकामी को पीछे छोड़ते हुए टीम इंडिया एक ठोस शुरुआत करना चाहेगी ताकि या तो बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सके या लक्ष्य का सफल पीछा किया जा सके।

    IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड ओवल ODI Records

    • कुल मैच: 94
    • पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच: 49
    • बाद में बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच: 43
    • पहली पारी का औसत स्कोर: 225
    • दूसरी पारी का औसत स्कोर: 197सबसे बड़ा स्कोर: 369/7 (ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान)
    • सबसे कम स्कोर: 70/10 (ऑस्ट्रेलिया vs न्यूज़ीलैंड)
    • सबसे बड़ा सफल रन चेज़: 303/9 (श्रीलंका vs इंग्लैंड)
    • सबसे छोटा स्कोर जो डिफेंड किया गया: 140/10 (पाकिस्तान vs वेस्टइंडीज)

