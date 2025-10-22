IND vs AUS: एडिलेड में वापसी को तैयार भारतीय टीम, रोहित और कोहली ने कर ली ऑस्ट्रेलिया की मिटाने की तैयारी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही भारतीय टीम की निगाहें एडिलेड में वापसी करने पर टिकी हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला गुरुवार को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है।

पहले वनडे में जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुका है और अब उसका लक्ष्य लगातार दूसरी जीत के साथ खिताब अपने नाम करने का होगा। वहीं, भारतीय टीम एडिलेड में जीत हासिल कर सीरीज को बराबरी पर लाने की कोशिश करेगी। टीम एडिलेड पहुंच चुकी है और मंगलवार को खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर अभ्यास किया। पर्थ में पहले मैच में टीम की शुरुआत कमजोर रही थी, लेकिन अब खिलाड़ी उस गलती को सुधारकर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं।

रोहित-विराट की खास तैयारी लंबे अंतराल के बाद मैदान पर उतरे कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली की वापसी पर्थ में उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही। दोनों ही बल्लेबाज पहले वनडे में फ्लॉप साबित हुए थे, जिससे टीम को जीत से हाथ धोना पड़ा। हालांकि, अब एडिलेड में दोनों सीनियर बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद है। रोहित और विराट ने नेट प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहाया। कप्तान रोहित ने करीब एक घंटे तक बल्लेबाजी की और अपने स्ट्रोक प्ले व टाइमिंग पर ध्यान दिया।

वहीं, दूसरी ओर विराट ने लगभग 45 मिनट तक आउटडोर अभ्यास किया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों के अनुरूप अपने फुटवर्क, संतुलन और शॉट चयन पर खास फोकस किया। इसी तरह नए कप्तान शुभमन गिल ने भी जमकर पसीना बहाया। एडिलेड में कोहली का सुनहरा रिकॉर्ड एडिलेड ओवल विराट कोहली के पसंदीदा मैदानों में से एक माना जाता है। यहां उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार है। कोहली इस मैदान पर भारत के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने तीनों प्रारूप में खेले गए 12 मैचों की 17 पारियों में 65.00 के औसत से कुल 975 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 141 रन है।