IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में दूसरा वनडे मैच, डेट- टाइम से लेकर लाइव स्ट्रीमिंग तक, सब डिटेल्स यहां पढ़िए

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd ODI Match Details: पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 7 विकेट से हार झेलने के बाद भारतीय टीम अब दूसरा मुकाबला खेलने के लिए तैयार है। पहला मैच पर्थ में बारिश से प्रभावित रहा था, जिसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। अब अगला मैच एक नए मैदान पर खेला जाएगा, जो भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली के लिए इतिहास में खास फायदेमंद रहा है। ऐसे में जानते हैं दूसरे वनडे मैच की तारीख, मैदान, पिच रिपोर्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी टेलिकास्ट के बारे में।