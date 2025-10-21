Language
    IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में दूसरा वनडे मैच, डेट- टाइम से लेकर लाइव स्ट्रीमिंग तक, सब डिटेल्स यहां पढ़िए

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 12:12 PM (IST)

    IND vs AUS 2nd ODI: पहले वनडे में हार के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे 23 अक्टूबर 2025 को एडिलेड ओवल में खेलेगी, जो भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा। एडिलेड ओवल विराट कोहली के लिए बेहद खास रहा है, जहां उनका रिकॉर्ड शानदार है। यह पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, लेकिन बाद में स्पिनरों को भी मदद मिल सकती है। ऐसे में जानते हैं दूसरा वनडे मैच से जुड़ी अहम जानकारी।  

    IND vs AUS 2nd ODI की डिटेल्स

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd ODI Match Details: पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 7 विकेट से हार झेलने के बाद भारतीय टीम अब दूसरा मुकाबला खेलने के लिए तैयार है। पहला मैच पर्थ में बारिश से प्रभावित रहा था, जिसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। अब अगला मैच एक नए मैदान पर खेला जाएगा, जो भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली के लिए इतिहास में खास फायदेमंद रहा है। ऐसे में जानते हैं दूसरे वनडे मैच की तारीख, मैदान, पिच रिपोर्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी टेलिकास्ट के बारे में।

    IND vs AUS 2nd ODI की डिटेल्स-

    •  मैदान: एडिलेड ओवल, ऑस्ट्रेलिया

    • तारीख: 23 अक्टूबर 2025 (गुरुवार)

    • मैच शुरू होगा: सुबह 9:00 बजे (भारतीय समय अनुसार)

    • टॉस होगा: सुबह 8:30 बजे 

    एडिलेड ओवल में विराट कोहली का जलवा

    • विराट कोहली इस समय एडिलेड ओवल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं।

    • उन्होंने यहां 4 वनडे पारियों में कुल 244 रन बनाए हैं

    • इस दौरान उनका औसत: 61

    • कोहली का यहां पर सर्वश्रेष्ठ स्कोर: 107 रन

    एडिलेड ओवल की पिच रिपोर्ट

    • एडिलेड ओवल को ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बैटिंग विकेट्स में गिना जाता है।

    • यह पिच शुरुआत में बल्लेबाजों को सही बाउंस और फ्लैट सरफेस देती है, जिससे स्ट्रोक्स खेलना आसान होता है।

    • जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाज़ों को थोड़ी मदद मिलने लगती है।

    भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे मैच लाइव कहां देखें?

    • मोबाइल और ऑनलाइन: आप यह मैच JioCinema या Hotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास वैध सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है।

    • टीवी पर: यह मैच Star Sports नेटवर्क के चैनलों पर भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।

     

