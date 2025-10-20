IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में कैसा है रोहित-विराट का वनडे रिकॉर्ड? पर्थ में फ्लॉप शो के बाद बिखेरना चाहेंगे चमक

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd ODI: भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैंच में 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के जरिए दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 223 दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी, लेकिन दोनों ही आधे घंटे भी क्रीज पर नहीं टिक सके।

रोहित जहां 14 गेंदों पर 8 रन बना सके, तो किंग कोहली 8 गेंदों का सामना करते हुए अपना खाता तक नहीं खोल पाए।बता दें कि ये दोनों ही खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेलने के बाद पहली बार भारत के लिए खेलने उतरे थे, लेकिन इनकी वापसी यादगार नहीं रही। ऐसे में अब टीम इंडिया की नजरें दूसरे वनडे मैच पर है, जो कि 23 अक्तूबर को एडिलेड में खेला जाना है। इस मैच से पहले आइए जानते हैं एडिलेड में रोहित-कोहली के वनडे रिकॉर्ड्स के बारे में।