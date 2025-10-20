IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में कैसा है रोहित-विराट का वनडे रिकॉर्ड? पर्थ में फ्लॉप शो के बाद बिखेरना चाहेंगे चमक
IND vs AUS 2nd ODI: भारतीय टीम पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया से 7 विकेट से हार गई। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 223 दिन बाद वापसी की, लेकिन दोनों ही जल्दी आउट हो गए (रोहित 8, कोहली 0)। अब टीम इंडिया की नजरें 23 अक्टूबर को एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे पर हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd ODI: भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैंच में 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के जरिए दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 223 दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी, लेकिन दोनों ही आधे घंटे भी क्रीज पर नहीं टिक सके।
रोहित जहां 14 गेंदों पर 8 रन बना सके, तो किंग कोहली 8 गेंदों का सामना करते हुए अपना खाता तक नहीं खोल पाए।बता दें कि ये दोनों ही खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेलने के बाद पहली बार भारत के लिए खेलने उतरे थे, लेकिन इनकी वापसी यादगार नहीं रही। ऐसे में अब टीम इंडिया की नजरें दूसरे वनडे मैच पर है, जो कि 23 अक्तूबर को एडिलेड में खेला जाना है। इस मैच से पहले आइए जानते हैं एडिलेड में रोहित-कोहली के वनडे रिकॉर्ड्स के बारे में।
IND vs AUS 2nd ODI: Rohit-Kohli का एडिलेड में रिकॉर्ड
विराट कोहली (Virat Kohli ODI record at Adelaide)
- कुल मैच खेले (2012-2019)- 4
- कुल रन बनाए- 244
- हाईएस्ट स्कोर- 107
- औसत- 61
- स्ट्राइक रेट- 291
- शतक- 2
- अर्धशतक- 0
- चौके- 27
- सिक्स- 2
रोहित शर्मा (Rohit Sharma ODI Record at Adelaide)
- कुल मैच खेले (2008-2019)- 6
- कुल रन बनाए- 131
- हाईएस्ट स्कोर- 43
- औसत- 21
- स्ट्राइक रेट- 179
- शतक- 0
- अर्धशतक- 0
- चौके- 8
- सिक्स- 3
एडिलेड ओवल का रिकॉर्ड (वनडे)
- भारत ने कितने मैच खेले यहां कुल- 15 वनडे, जिसमें से 9 में जीत, 5 हारे, एक टाई रहा
- ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैच खेले यहां- 54 वनडे मैच, जिसमें 37 मैच जीते, 17 हारे
- सबसे हाईएस्ट टोटल- 369/7 ( ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान 2017)
- सबसे ज्यादा रन- मिचेल क्लार्क - 626 रन
- सबसे ज्यादा शतक- ग्रीम हिक- 2 शतक
- सबसे ज्यादा विकेट- ब्रैट ली- 23 विकेट
