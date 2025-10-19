Language
    IND vs AUS: रुक गए रो-को, वापसी में कमाल नहीं कर सके रोहित और विराट, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने बना दिया खिलौना

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 11:07 AM (IST)

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच में फैंस को इंतजार था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से बड़ी पारी निकलेगी, लेकिन पर्थ में ऐसा कुछ हुआ नहीं। 

    रोहित शर्मा और विराट कोहली ने किया निराश

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम का जब से ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए एलान हुआ है तब से फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी पर थीं। दोनों ही खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी-2025 के बाद मैदान पर उतर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि पर्थ में पहले वनडे में दोनों कमाल करेंगे। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने दोनों को जल्दी पवेलियन भेज फैंस को निराश कर दिया।

    ये दोनों ही खिलाड़ी अब सिर्फ वनडे खेलते हैं और इसलिए फैंस को इंतजार रहता है कि वह कब मैदान पर उतरेंगे। ऑस्ट्रेलियाई सीरीज इन दोनों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि ये सीरीज दोनों की आखिरी सीरीज हो सकती है क्योंकि टीम मैनेजमेंट इन दोनों को ही अगले वनडे वर्ल्ड कप-2027 के लिए नहीं देख रहे हैं।

    रो-को ने किया निराश

    टीम इंडिया इस मैच में पहले बैटिंग कर रही है। इस मैच में भारत ने अपना पहला विकेट रोहित के रूप में खोया। रोहित ने सिर्फ आठ रन बनाए वो भी 14 गेंदों पर। जॉश हेजलवुड ने छोटी गेंद फेंकी जो हल्की सी बाहर निकली। यहीं रोहित गेंद की उछाल को समझ नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में मेट रेनशॉ के हाथों में चली गई।

    कोहली तो अपना खाता तक नहीं खोल सके। उन्होंने सात गेंदों तक संघर्ष किया और आठवीं गेंद पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर कूपर कोनोली को कैच देकर आउट हो गए। स्टार्क की ऑफ स्टम्प की गेंद को कोहली ने प्वाइंट की तरफ खेला और गली में खड़े कोनोली ने उनका शानदार कैच लपका। वह खाता तक नहीं खोल सके।

    भारत की हालत खराब

    इन दोनों के आउट होने के बाद भारतीय टीम दबाव में थी। कोहली के बाद भारत ने अपने नए कप्तान शुभमन गिल का विकेट खो दिया। नाथन एलिस की गेंद पर गिल विकेटकीपर जोश फिलिप के हाथों लपके गए। गिल ने 18 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 10 रन बनाए।

