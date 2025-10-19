IND vs AUS: Rohit Sharma ने 223 दिनों के बाद मैदान पर उतरते ही रचा इतिहास, सचिन-कोहली जैसे दिग्गजों के क्लब में मारी धांसू एंट्री

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma 500th International MatchToday: रोहित शर्मा ने क्रिकेट इतिहास में आज एक नई उपलब्धि हासिल की। उन्होंने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारत के लिए अपना 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। 38 साल की उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वह केवल पांचवें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले, सचिनतेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी और राहुल द्रविड़ ने यह कीर्तिमान हासिल किया। इसके अलावा दुनिया में रोहित 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले 11वें खिलाड़ी बन गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Rohit Sharma ने मैदान पर कदम रखते ही रचा इतिहास रोहित के करियर की बात करें तो तीनों फॉर्मेट में उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है, जिसमें उन्होंने 273 वनडे, 67 टेस्ट और 159 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। वह भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20I मैच खेलने का रिकॉर्ड भी रखते हैं।

उन्होंने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है और सिर्फ वनडे में वह खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित इस फॉर्मेट में कुल 223 नों बाद खेलने आए। इस दौरान उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही इतिहास रचा। रोहित 500वां इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बने।

इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर 664 मैचों (463 वनडे, 200 टेस्ट, 1 टी20I) के साथ सबसे आगे हैं। इसके बाद महेला जयवर्धने (652), कुमार संगकारा (594) और अन्य क्रिकेट के महान खिलाड़ियों जैसे सनथ जयसूर्या, रिकीपोंटिंग, विराट कोहली, एमएस धोनी, शाहिद अफरीदी, जैककैलिस और राहुल द्रविड़ का नाम आता है। रोहित का 500 मैचों का आंकड़ा उन्हें दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटरों की सूची में मजबूती से स्थापित करता है।