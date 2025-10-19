IND vs AUS: Rohit Sharma ने 223 दिनों के बाद मैदान पर उतरते ही रचा इतिहास, सचिन-कोहली जैसे दिग्गजों के क्लब में मारी धांसू एंट्री
रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में अपना 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वह सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी और राहुल द्रविड़ के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व स्तर पर, वह 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले 11वें खिलाड़ी हैं। हालांकि, अपने इस ऐतिहासिक मैच में वह केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma 500th International MatchToday: रोहित शर्मा ने क्रिकेट इतिहास में आज एक नई उपलब्धि हासिल की। उन्होंने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारत के लिए अपना 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। 38 साल की उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वह केवल पांचवें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले, सचिनतेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी और राहुल द्रविड़ ने यह कीर्तिमान हासिल किया। इसके अलावा दुनिया में रोहित 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले 11वें खिलाड़ी बन गए हैं।
Rohit Sharma ने मैदान पर कदम रखते ही रचा इतिहास
रोहित के करियर की बात करें तो तीनों फॉर्मेट में उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है, जिसमें उन्होंने 273 वनडे, 67 टेस्ट और 159 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। वह भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20I मैच खेलने का रिकॉर्ड भी रखते हैं।
उन्होंने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है और सिर्फ वनडे में वह खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित इस फॉर्मेट में कुल 223 नों बाद खेलने आए। इस दौरान उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही इतिहास रचा। रोहित 500वां इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बने।
इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर 664 मैचों (463 वनडे, 200 टेस्ट, 1 टी20I) के साथ सबसे आगे हैं। इसके बाद महेला जयवर्धने (652), कुमार संगकारा (594) और अन्य क्रिकेट के महान खिलाड़ियों जैसे सनथ जयसूर्या, रिकीपोंटिंग, विराट कोहली, एमएस धोनी, शाहिद अफरीदी, जैककैलिस और राहुल द्रविड़ का नाम आता है। रोहित का 500 मैचों का आंकड़ा उन्हें दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटरों की सूची में मजबूती से स्थापित करता है।
सर्वाधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी
664 - सचिन तेंदुलकर
652 - एम जयवर्धने
594 - के संगकारा
586 - सनथ जयसूर्या
560 - रिकी पोंटिंग
551 - विराट कोहली
538 - एमएस धोनी
524 - शाहिद अफरीदी
519 - जैक्स कैलिस
509 - राहुल द्रविड़
500 - रोहित शर्मा
कमबैक मैच में फ्लॉप रहे रोहित
चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच के बाद रोहित शर्मा पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने उतरे, लेकिन उनकी वापसी बेहद ही निराशाजनक रही। पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए। रोहित को जोश हेडलवुड ने स्लिप में कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई। इस दौरान रोहित ने 14 गेंद का सामना करते हुए 8 रन बनाए, जिसमें वह एक चौका लगाने में कामयाब रहे।
𝐀 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 🙌— BCCI (@BCCI) October 19, 2025
𝐀𝐧 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛 🔝
Congratulations to Rohit Sharma on becoming just the 5️⃣th Indian player to play 5️⃣0️⃣0️⃣ international matches 🇮🇳#TeamIndia | #AUSvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/BSnv15rmeH
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।