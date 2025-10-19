Language
    IND vs AUS: शुभमन गिल ने बताया कहां गंवाया मैच, पिच और मौसम पर भी कही बड़ी बात

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:18 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के दौरान गिल। फोटो सोशल मीडिया

    पर्थ, प्रेट्र। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में शुरुआती तीन झटकों के बाद वापसी करना उनकी टीम के लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने मैच में प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन किया। भारत ने पावरप्ले के ओवरों में प्रारंभिक बल्लेबाज रोहित शर्मा और गिल के अलावा अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली के विकेट गंवाए, जिससे मेहमान टीम कभी उबर नहीं पाई और बारिश से बाधित मैच में सात विकेट से हार गई।

    गिल ने कहा कि जब आप पावरप्ले में तीन विकेट गंवाते हैं तो यह कभी भी आसान नहीं होता। आप हमेशा वापसी करने की कोशिश करते हैं। इस मैच से बहुत कुछ सीखने को मिला। कोहली (शून्य) और रोहित (आठ) की शानदार वापसी केवल 22 गेंद तक ही रही, जिससे भारत का स्कोर नौवें ओवर में तीन विकेट पर 25 रन हो गया। लेकिन गिल ने कहा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आसानी से जीत दर्ज नहीं करने दी।

    'हम मैच काफी गहराई तक ले गए'

    उन्होंने कहा कि 26 ओवरों में 130 रन का बचाव करते हुए हम मैच को काफी गहराई तक ले गए। इसलिए हम इससे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि स्टेडियमों में प्रशंसकों की भारी भीड़ टीम को सीमित ओवरों के दौरे पर प्रेरित करेगी। गिल ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम जहां भी खेलते हैं, प्रशंसक भारी संख्या में आते हैं। उम्मीद है कि वे एडिलेड में भी हमारा उत्साहवर्धन करेंगे।

    उन्होंने कहा कि डकवर्थ लुईस नियम के तहत 131 रन के लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि गेंद थोड़ी स्विंग कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज मौसम ने अपना असर दिखाया। सभी दर्शकों का शुक्रिया जो मैदान पर रहे। जीत हासिल करना अच्छा लगता है। घर पर जीतना हमेशा अच्छा लगता है।

    'ऑस्ट्रेलिया में खेलना बहुत पसंद'

    गिल ने कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में खेलना बहुत पसंद है। वहीं, मार्श ने कहा कि गेंद थोड़ी स्विंग कर रही थी। हम जानते थे कि दोनों टीमों के लिए यही स्थिति होगी इसलिए लक्ष्य तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। मुझे हमारे युवा खिलाड़ियों पर गर्व है जो मैदान पर उतरे और हमें जीत दिलाई।