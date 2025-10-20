‘चौंकना मत अगर दोनों…’, Rohit-Virat को मिला Sunil Gavaskar का साथ; दूसरे वनडे से पहले दे दिया बड़ा बयान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sunil Gavaskar on Rohit-Virat: पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रविवार (19 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में भारत के लिए लगभग सात महीने बाद पहला मैच खेला। लेकिन दोनों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। रोहित ने केवल 8 रन बनाए और कोहली शून्य पर आउट हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय फैंस को इस दिग्गज जोड़ी से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन दोनों लय से बाहर दिखे। हालांकि, इस नाकामी के बावजूद पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दो मैचों में इनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है।

Sunil Gavaskar ने क्या कहा? गावस्कर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया की सबसे उछालभरी पिच पर खेल रहे थे। और यह आसान नहीं होता, खासकर उनके लिए जो कुछ महीनों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले हैं। यहां तक कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे नियमित खिलाड़ी भी संघर्ष करते नजर आए।