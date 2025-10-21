Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    IND vs AUS 2nd ODI Playing 11: जीत के लिए गंभीर-गिल की जोड़ी करेगी बड़ा बदलाव, इस खिलाड़ी का बाहर जाना तय!

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 06:09 PM (IST)

    भारतीय टीम को पहले वनडे में हार का सामना करना पड़ा था। अब उसकी नजरें दूसरे वनडे में जीत हासिल करने पर हैं ताकि वह सीरीज में बनी रहे। इसके लिए टीम कुछ बदलाव कर सकती है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    एडिलेड में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम को वनडे सीरीज में जिस तरह की शुरुआत की उम्मीद थी वो उसे मिली नहीं। बारिश से बाधित पहले वनडे में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब दूसरे वनडे में दोनों टीमें एडिलेड ओवल में टकराएंगी। ये टीम इंडिया के लिए काफी अहम मैच है क्योंकि इस मैच में हार मिली तो वह सीरीज से हाथ धो बैठेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पर्थ स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में भारत को सात विकेट से हार मिली थी। टीम इंडिया जब बैटिंग करने आई थी तो चार बार बारिश ने खलल डाला था। वहीं जब ऑस्ट्रेलियाई टीम उतरी थी तो बारिश नहीं हुई थी जिसका उसे फायदा मिला था। अब दूसरे वनडे में सभी की नजरें टीम इंडिया के प्रदर्शन पर और इस बात पर हैं कि क्या टीम की प्लेइंग-11 में कोई बदलाव होगा या नहीं।

    इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

    एडिलेड में सबसे ज्यादा नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी। इन दोनों ने लंबे समय बाद पर्थ में वापसी की थी लेकिन दोनों ही फेल रहे थे। अब एडिलेड में नजरें इन दोनों की बड़ी पारी पर हैं। रोहित और कप्तान शुभमन गिल का ओपनिंग करना तय है। वहीं नंबर-3 पर विराट कोहली आएंगे। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर का आना तय है। केएल राहुल, अक्षर पटेल और फिर नीतीश कुमार रेड्डी उतरेंगे।

    क्या कुलदीप को मिलेगी जगह?

    यहां तक टीम इंडिया के खिलाड़ी तय है लेकिन एक बदलाव टीम में हो सकता है। कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। हर्षित राणा की जगह कुलदीप टीम में आ सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की जगह भी ये चाइनमैन टीम में जगह बना सकता है लेकिन ये टीम की बैटिंग के लिहाज से रिस्की हो जाएगा। अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज का भी खेलना तय है।

    भारत की संभावित प्लेइंग-11

    शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज

    यह भी पढ़ें- '110% इसके सफल होने की गारंटी...' Rohit Sharma ने 22 साल के क्रिकेटर को बताया ऑल फॉर्मेट सुपरस्टार

    यह भी पढ़ें- ‘चौंकना मत अगर दोनों…’, Rohit-Virat को मिला Sunil Gavaskar का साथ; दूसरे वनडे से पहले दे दिया बड़ा बयान