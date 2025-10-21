IND vs AUS 2nd ODI Playing 11: जीत के लिए गंभीर-गिल की जोड़ी करेगी बड़ा बदलाव, इस खिलाड़ी का बाहर जाना तय!

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम को वनडे सीरीज में जिस तरह की शुरुआत की उम्मीद थी वो उसे मिली नहीं। बारिश से बाधित पहले वनडे में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब दूसरे वनडे में दोनों टीमें एडिलेड ओवल में टकराएंगी। ये टीम इंडिया के लिए काफी अहम मैच है क्योंकि इस मैच में हार मिली तो वह सीरीज से हाथ धो बैठेगी।

पर्थ स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में भारत को सात विकेट से हार मिली थी। टीम इंडिया जब बैटिंग करने आई थी तो चार बार बारिश ने खलल डाला था। वहीं जब ऑस्ट्रेलियाई टीम उतरी थी तो बारिश नहीं हुई थी जिसका उसे फायदा मिला था। अब दूसरे वनडे में सभी की नजरें टीम इंडिया के प्रदर्शन पर और इस बात पर हैं कि क्या टीम की प्लेइंग-11 में कोई बदलाव होगा या नहीं।

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें एडिलेड में सबसे ज्यादा नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी। इन दोनों ने लंबे समय बाद पर्थ में वापसी की थी लेकिन दोनों ही फेल रहे थे। अब एडिलेड में नजरें इन दोनों की बड़ी पारी पर हैं। रोहित और कप्तान शुभमन गिल का ओपनिंग करना तय है। वहीं नंबर-3 पर विराट कोहली आएंगे। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर का आना तय है। केएल राहुल, अक्षर पटेल और फिर नीतीश कुमार रेड्डी उतरेंगे।