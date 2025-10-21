'110% इसके सफल होने की गारंटी...' Rohit Sharma ने 22 साल के क्रिकेटर को बताया ऑल फॉर्मेट सुपरस्टार

दरअसल, नीतीश ने अपना टेस्ट डेब्यू पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान किया था। उन्हें तब विराट कोहली ने पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में टेस्ट कैप सौंपी थी। अब लगभग 11 महीने बाद, वह फिर उसी मैदान पर लौटे और इस बार उन्हें वनडे डेब्यू कैप रोहित शर्मा से मिली। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में वनडे डेब्यू करने का मौका मिला। इस दौरान प्रेजेंटेशन के दौरान रोहित ने नितीश की दिल खुलकर तारीफ की और कहा,

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के अनुभवी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 22 साल के स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को पहले वनडे मैच के दौरान वनडे डेब्यू कैप दी थी। इस दौरान रोहित ने नीतीश पर भरोसा जताते हुए कहा था कि उन्हें 110 प्रतिशत यकीन है कि नीतीश का रवैया और मेहनत एक दिन उन्हें सभी फॉर्मेट का महान खिलाड़ी बना देगा। हिटमैन ने नीतीश को कैप नंबर 260 देते हुए उनकी खूब तारीफ की थी।

कैप नंबर 260, नीतीश रेड्डी। तुमने अपने करियर की शानदार शुरुआत की है, और इसका श्रेय तुम्हारे खेलने के अंदाज़ और सोच को जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि इसी रवैये के साथ तुम इस टीम के साथ बहुत आगे जाओगे।

रोहित ने आगे कहा कि तुम एक दिन सभी फॉर्मेट में महान खिलाड़ी बनोगे, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। कल अपनी स्पीच में तुमने कहा था कि तुम हर जगह खेलना चाहते ह और हम सब भी यही चाहते हैं। टीम तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगी। जब भी किसी चीज की जरूरत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। शुभकामनाएं, शानदार करियर की शुरुआत करो।

बता दें कि नीतीश ने अपने वनडे डेब्यू मैच में 11 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 19 रन बनाए। उनकी इस पारी में 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद उन्होंने 2.1 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें 16 रन दिए, लेकिन कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी। अगर बात करें मैच की तो पर्थ स्टेडियम में बारिश से प्रभावित मैच में भारत ने 26 ओवरों के खेल में 9 विकेट खोकर 136 रन बनाए।