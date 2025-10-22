IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: फ्री में कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे मैच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर 2025 यानी बुधवार को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। पहला मैच पर्थ में बारिश से प्रभावित रहा, जिसमें भारत को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से फैंस को बड़ी पारियों की उम्मीद है, क्योंकि उनकी वापसी पिछले मैच में फीकी रही।

यह मुकाबला भारत के लिए करो या मरो जैसा है। अगर टीम इंडिया सीरीज में बने रहना चाहती है तो यह मैच जीतना बेहद जरूरी है। ऐसे में जानते हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच फैंस कब, कहां और कैसे देख सकते हैं।

IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? लाइव स्ट्रीमिंग: यह मैच जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके लिए आपके पास सक्रिय सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है।

लाइव टेलीकास्ट: भारत में यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर टीवी पर लाइव देखा जा सकेगा। IND vs AUS 2nd ODI: मैच से जुड़ी डिटेल्स मैच शुरू होने का समय: सुबह 9:00 बजे





टॉस: सुबह 8:30 बजे, तभी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन का एलान भी होगा।



IND vs AUS 2nd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीमें: भारत (India): शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल