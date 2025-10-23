Virat Kohli लगातार दूसरी बार डक पर हुए आउट, लौटते समय संन्यास के दे दिए संकेत! Video ने मचाई तबाही

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Duck: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पहली बार अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार दो डक का शिकार बने। एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली अपना खाता खोले बिना ही पवेलियन लौटे। एडिलेड के इस मैदान पर कोहली ने सबसे ज्यादा (विदेशी बैटर के रूप में तीनों फॉर्मेट पर) 975 रन बनाए, लेकिन 4 गेंदों का सामना करने के बाद वह डक पर फिर आउट हुए। इसके बाद उन्होंने एडिलेड मैदान में मैच देखने आए दर्शकों को देखकर को रिएक्शन दिया, उससे उनके संन्यास की चर्चा तेजी से होने लगी है।

Virat Kohli ने 17 साल में पहली बार ये अनचाहा रिकॉर्ड हासिल किया भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का खराब फॉर्म जारी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भी वे बिना खाता खोले आउट हो गए। यह लगातार दूसरा डक है। इससे पहले पर्थ में खेले गए पहले वनडे में भी कोहली रन नहीं बना सके थे।

यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि 2008 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद यह पहली बार हुआ है जब विराट कोहली ने वनडे में लगातार दो बार डक दर्ज किए हैं। भारत की पारी के सातवें ओवर में कोहली बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जेवियर बार्टलेट की पहली तीन गेंदें सावधानी से खेलीं, लेकिन चौथी गेंद अंदर की ओर मुड़ गई और सीधा उनके पैड्स पर जा लगी।

अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। कोहली ने एक पल को सोचा, लेकिन फिर रिव्यू न लेने का फैसला किया। बॉल ट्रैकिंग से भी साफ हो गया कि गेंद सीधे मिडल स्टंप पर जा रही थी। इस दौरान एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोहली डक पर आउट होकर जब ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे थे तब फैंस ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इस दौरान कोहली ने भी उसे स्वीकार करते हुए हाथ हिलाया। अब उनके इस इशारे को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये क्या इसलिए था क्योंकि शायद यह एडिलेड में उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच था? या फिर इसका मतलब कुछ और गहरा था। जैसे कि वनडे क्रिकेट से संन्यास? सोशल मीडिया पर इसी सवाल को लेकर जबरदस्त चर्चा छिड़ी हुई है।