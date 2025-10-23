Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Virat Kohli लगातार दूसरी बार डक पर हुए आउट, लौटते समय संन्यास के दे दिए संकेत! Video ने मचाई तबाही

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:40 AM (IST)

    Virat Kohli Duck: भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में पहली बार लगातार दो डक का शिकार हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में दूसरे वनडे में वे बिना खाता खोले आउट हो गए। 2008 में डेब्यू के बाद यह पहली बार है जब कोहली लगातार दो वनडे में शून्य पर आउट हुए हैं। आउट होने के बाद दर्शकों के प्रति उनके रिएक्शन ने वनडे क्रिकेट से उनके संभावित संन्यास की चर्चाओं को जन्म दे दिया है, खासकर एडिलेड में उनके शानदार रिकॉर्ड के बावजूद।  

    prefferd source google
    Hero Image

    Virat Kohli ने 17 साल में पहली बार ये अनचाहा रिकॉर्ड हासिल किया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Duck: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पहली बार अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार दो डक का शिकार बने। एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली अपना खाता खोले बिना ही पवेलियन लौटे। एडिलेड के इस मैदान पर कोहली ने सबसे ज्यादा (विदेशी बैटर के रूप में तीनों फॉर्मेट पर) 975 रन बनाए, लेकिन 4 गेंदों का सामना करने के बाद वह डक पर फिर आउट हुए। इसके बाद उन्होंने एडिलेड मैदान में मैच देखने आए दर्शकों को देखकर को रिएक्शन दिया, उससे उनके संन्यास की चर्चा तेजी से होने लगी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Virat Kohli ने 17 साल में पहली बार ये अनचाहा रिकॉर्ड हासिल किया

    भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का खराब फॉर्म जारी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भी वे बिना खाता खोले आउट हो गए। यह लगातार दूसरा डक है। इससे पहले पर्थ में खेले गए पहले वनडे में भी कोहली रन नहीं बना सके थे।

    यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि 2008 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद यह पहली बार हुआ है जब विराट कोहली ने वनडे में लगातार दो बार डक दर्ज किए हैं। भारत की पारी के सातवें ओवर में कोहली बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जेवियर बार्टलेट की पहली तीन गेंदें सावधानी से खेलीं, लेकिन चौथी गेंद अंदर की ओर मुड़ गई और सीधा उनके पैड्स पर जा लगी।

    अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। कोहली ने एक पल को सोचा, लेकिन फिर रिव्यू न लेने का फैसला किया। बॉल ट्रैकिंग से भी साफ हो गया कि गेंद सीधे मिडल स्टंप पर जा रही थी।

    इस दौरान एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोहली डक पर आउट होकर जब ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे थे तब फैंस ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इस दौरान कोहली ने भी उसे स्वीकार करते हुए हाथ हिलाया। अब उनके इस इशारे को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये क्या इसलिए था क्योंकि शायद यह एडिलेड में उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच था? या फिर इसका मतलब कुछ और गहरा था।  जैसे कि वनडे क्रिकेट से संन्यास? सोशल मीडिया पर इसी सवाल को लेकर जबरदस्त चर्चा छिड़ी हुई है।

    एडिलेड में शानदार रहा है कोहली का रिकॉर्ड

    इस मैच से पहले तक एडिलेड में कोहली का वनडे रिकॉर्ड बेहतरीन था। उन्होंने इस मैदान पर चार पारियों में 244 रन बनाए हैं, औसत 61.00 का रहा है, जिसमें दो शतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 107 रन रहा है। इन दोनों शतकों में से एक शतक तो ऐतिहासिक था। 2015 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शानदार शतक (107 रन) ठोका था। वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे।