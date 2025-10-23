IND vs AUS: 'मैं कहूंगा कि वह...', सीरीज हारने के बाद बहाना बनाते दिखे कप्तान गिल, बताया कौन था विलेन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा वनडे मैच अपने नाम कर लिया। इसका श्रेय उनके गेंदबाजों को जाता है। धीमी शुरूआत और दो विकेट जल्दी गंवाने के बाद भारत ने रोहित और श्रेयस के दम पर वापसी कर ली थी।

हालांकि, जैम्पा ने बीच के ओवरों में चार विकेट निकालते हुए भारतीय बल्लेबाजों को सेट होने का मौका नहीं दिया। भारत कम से कम 30 रन कम बना पाया। मैथ्यू शॉर्ट की पारी ने शुरूआती झटकों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को मैच में बनाए रखा और फिर कूपर कॉनली ने शानदार तरीके से मैच को फिनिश किया।

मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल निराश दिखे। शुभमन गिल ने बताया कि भारत ने मैच कहां गंवाया। साथ ही रोहित शर्मा की भी पारी के बारे में बात की। गिल ने टॉस को भी लेकर अपना विचार रखा। मैच हारने की वजह के बारे में बात करते हुए गिल ने कहा कि कैच छूटने से मुश्किले बढ़ीं।

कैच छुटने से बढ़ी मुश्किलें

मैच के बाद गिल ने कहा, मुझे लगता है हमारे पास बस पर्याप्त रन थे। हालांकि, कुछ कैच छूटे जिससे मुश्किल बढ़ी। यह कभी आसान नहीं होता। पहले मैच में बारिश के कारण टॉस ज्यादा अहम था। लेकिन इस बार उतना नहीं रहा। दोनों टीमों ने लगभग 50 ओवर खेले। शुरुआत में विकेट थोड़ा ज्यादा अच्छा खेल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि 15-20 ओवर के बाद विकेट अच्छी तरह जम गया।

रोहित को लेकर कही यह बात

रोहित शर्मा पर कहा, लंबे समय के बाद वापसी करना और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलना कभी आसान नहीं होता। लेकिन शुरुआती दौर काफी चुनौतीपूर्ण था। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उससे मैं बहुत खुश हूं। शुरुआती दौर में उन्होंने डटकर मुकाबला किया। मैं कहूंगा कि वह एक बड़ी पारी खेलने से चूक गए।

ऑस्ट्रेलिया ने जीती सीरीज

बता दें कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए। रोहित ने 73 रन की पारी खेली। वहीं, श्रेयस अय्यर ने 61 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 44 रन का योगदान दिया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 265 रन बनाकर मैच और सीरीज जीत ली।

