    IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव का फॉर्म चिंता का विषय? गौतम गंभीर ने चुप्‍पी तोड़ते हुए दिया बेबाक बयान

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:43 PM (IST)

    भारतीय टी20 कप्‍तान सूर्यकुमार यादव पिछले कुछ समय से फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं। इस दौरान भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर का सूर्या को समर्थन प्राप्‍त हुआ है। गंभीर ने व्‍यक्तिगत स्‍कोर पर निडर क्रिकेट को प्राथमिकता दी और सूर्यकुमार यादव के लीडरशिप पर प्रकाश डाला। सूर्या ने ड्रेसिंग रूम में विश्‍वास की परंपरा का निर्माण किया और हारने के डर को दूर किया।

    गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टी20 कप्‍तान सूर्यकुमार यादव का पूरा समर्थन किया, जो पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। गंभीर ने स्‍पष्‍ट किया कि कुछ समय के खराब फॉर्म से वो चिंतित नहीं हैं।

    सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व में भारत ने पिछले महीने एशिया कप खिताब जीता। मगर बल्‍ले से भारतीय टी20 कप्‍तान का प्रदर्शन खराब रहा। वो सात पारियों में केवल 72 रन बना सके।

    गंभीर ने क्‍या कहा

    गंभीर ने जिओहॉटस्‍टार से बातचीत में कहा कि इस तरह की अनिरंतरता नैसर्गिक है जब टीम आक्रामक सोच के साथ खेल रही हो। उन्‍होंने कहा, 'मुझे सूर्या के बल्‍लेबाजी फॉर्म की चिंता नहीं है क्‍योंकि हम अपने ड्रेसिंग रूम में अति आक्रामक सोच के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब आप इस तरह की सोच पर सवार हो तो फेल होना मायने नहीं रखता।'

    गंभीर ने आगे कहा, 'सूर्या के लिए 30 गेंदों में 40 रन बनाना आसान होगा ताकि आलोचकों को जवाब दे सके, लेकिन हम सबने मिलकर फैसला किया कि आक्रामक सोच अपनाएं तो फेल होना स्‍वीकार्य है।'

    युवाओं ने किया प्रभावित

    जहां सूर्यकुमार यादव संघर्षरत रहे, वहीं युवा प्रतिभा जैसे अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने अपनी निडर क्रिकेट से काफी प्रभावित किया। गंभीर ने स्‍पष्‍ट किया कि उनका ध्‍यान व्‍यक्तिगत प्रदर्शन पर नहीं है।

    भारतीय हेड कोच ने कहा, 'इस समय अभिषेक शर्मा अच्‍छी फॉर्म में हैं और एशिया कप में उन्‍होंने इसे बरकरार रखा। जब सूर्या अपनी लय पाएंगे तो वो उस मुताबिक जिम्‍मेदारी उठाएंगे। टी20 क्रिकेट में हमारा ध्‍यान सिर्फ व्‍यक्तिगत प्रदर्शन पर नहीं बल्कि इस पर है कि हम किस तरह खेलना चाहते हैं। हमारी आक्रामक स्‍टाइल में बल्‍लेबाज फेल भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ रनों से ज्‍यादा प्रभाव मायने रखता है।'

    सूर्या शानदार लीडर

    गौतम गंभीर ने सूर्यकुमार यादव के साथ अपनी साझेदारी के बारे में बातचीत की और बताया कि दोनों मिलकर किस तरह टीम का निर्माण कर रहे हैं। उन्‍होंने कहा, 'सूर्या अच्‍छा व्‍यक्ति है। अच्‍छे इंसान ही अच्‍छे लीडर बनते हैं। जहां वो मेरे बारे में बहुत कुछ कहता है, मेरी भूमिका उसे मैच की समझ के मुताबिक सलाह देने की होती है। आखिरकार यह उसकी टीम है।'

    गंभीर ने कहा, 'सूर्या का निडर चरित्र टी20 क्रिकेट से मेल खाता है। यह आजादी और अभिव्‍यक्ति के बारे में हैं। मैदान के बाहर आपका चरित्र मैदान के अंदर और ड्रेसिंग रूम में झलकता है। सूर्यकुमार यादव ने पिछले डेढ़ साल में इसे बखूबी बरकरार रखा है।'

    ऑस्‍ट्रेलिया से जंग

    बता दें कि भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच बुधवार से पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज शुरू होगी। दोनों टीमों के बीच पहला मैच कैनबरा में खेला जाएगा। सूर्या की कोशिश पहले ही मैच में अपनी लय हासिल करने की होगी।

