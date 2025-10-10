Language
    ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कप्तान Suryakumar Yadav को लगा बड़ा झटका, टीम ने दिखाया बाहर का रास्ता

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 07:32 PM (IST)

    सूर्यकुमार यादव को जम्मू-कश्मीर के खिलाफ सीजन के पहले मैच के लिए मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम से बाहर कर दिया गया है। उनकी उपलब्धता की पुष्टि नहीं हुई है। यह घटनाक्रम, उनके मौजूदा फॉर्म और उम्र को देखते हुए उनके लाल गेंद वाले करियर के संभावित अंत का संकेत देता है। सरफराज खान चोट के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं।

    ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले सूर्यकुमार यादव को लगा बड़ा झटका। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को शुक्रवार, 15 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पहले रणजी ट्रॉफी मैच के लिए 16 सदस्यीय मुंबई टीम से बाहर कर दिया गया। संजय पाटिल और पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर की अगुआई वाली सीनियर चयन समिति ने भारत के अंडर-19 कप्तान आयुष महात्रे को टीम में शामिल किया गया है।

    महात्रे ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद मुंबई की बाकी टीम के साथ सीधे श्रीनगर के लिए उड़ान भरेंगे और मुंबई हवाई अड्डे पर टीम से जुड़ेंगे। टीम की कमान भारत के खराब फॉर्म से जूझ रहे टेस्ट ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर संभालेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ट क्रिकेट में सूर्या का करियर समाप्त हो गया है। TOI ने लिखा कि उनके टेस्ट या वनडे में भारत के लिए चुने जाने की कोई संभावना नहीं है। वह अभी 35 साल के हैं और भारत के लिए केवल टी20 प्रारूप में खेल रहे हैं।

    साल 2010 में किया डेब्यू

    गौरतलब हो कि दिसंबर 2010 में दिल्ली के खिलाफ पदार्पण करने के बाद से अपने लगभग 15 साल के प्रथम श्रेणी करियर में उन्होंने 86 मैच में 42.33 की औसत से 5,758 रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक, 30 अर्द्धशतक और उड़ीसा (अब ओडिशा) के खिलाफ 200 रन का सर्वोच्च स्कोर शामिल है। उन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए एक टेस्ट मैच भी खेला।

    पिछले रणजी सीजन में सूर्या ने तीन मैचों में 21.80 की औसत से 109 रन बनाए, जिसमें हरियाणा के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 70 रन का सर्वोच्च स्कोर भी शामिल है। हालांकि, पिछले सीजन में सेमीफाइनल में चैंपियन विदर्भ के खिलाफ केवल 0 और 23 रन ही बना पाए। यह कई वर्षों में पहली बार होगा जब मुंबई अपने भारत के सफेद गेंद के बल्लेबाज सूर्यकुमार और श्रेयस अय्यर के बिना खेलेगी। श्रेयस पीठ की चोट की वजह से जगह नहीं बना पाए।

    रणजी ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम:-

    शार्दुल ठाकुर (कप्तान), आयुष म्हात्रे, आकाश आनंद (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे, सिद्धेश लाड, सरफराज खान, शिवम दुबे, शम्स मुलानी, तनुश कोटियन, तुषार देशपांडे, सिल्वेस्टर डिसूजा, हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), इरफान उमैर, मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर, रॉयस्टन डायस।

