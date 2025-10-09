'हमने अलग अंदाज में खेलना...,' कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम की जीत का खोला राज

नई दिल्ली, प्रेट्र। भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गुरुवार को कहा कि नाकआउट मैचों में असफलता के डर पर काबू पाना पिछले 15 महीनों में राष्ट्रीय टीम की शानदार सफलता में अहम रहा है। जून 2024 में टी20 विश्व कप जीतने के बाद से भारत ने दो आईसीसी खिताब और एशिया कप जीता है।

टीम ने फरवरी में वनडे प्रारूप में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, लेकिन पिछले महीने भारत ने सूर्यकुमार की अगुआई में टी20 प्रारूप में अपना दूसरा एशिया कप खिताब जीता। इस 'बिग हिटर' बल्लेबाज ने कहा कि भारत को आक्रामक क्रिकेट खेलने का पूरा फायदा मिल रहा है।

'अलग अंदाज में खेलना शुरू...' सूर्यकुमार ने स्काईस्कैनर कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि पिछले डेढ़ साल में, जब से हमने चैंपियनशिप जीतना शुरू किया तो हमने इस खेल को थोड़ा अलग अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। नाकआउट परिस्थितियों में असफलता के डर के बारे में नहीं सोचें, बस मैदान पर उतरें और वही करें जो हम सबसे अच्छा करते हैं। परिणाम के बारे में सोचने के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें।