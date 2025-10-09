'हमने अलग अंदाज में खेलना...,' कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम की जीत का खोला राज

Language
    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 10:49 PM (IST)

    एशिया कप 2025 के दौरान सूर्यकुमार यादव

    नई दिल्ली, प्रेट्र। भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गुरुवार को कहा कि नाकआउट मैचों में असफलता के डर पर काबू पाना पिछले 15 महीनों में राष्ट्रीय टीम की शानदार सफलता में अहम रहा है। जून 2024 में टी20 विश्व कप जीतने के बाद से भारत ने दो आईसीसी खिताब और एशिया कप जीता है।

    टीम ने फरवरी में वनडे प्रारूप में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, लेकिन पिछले महीने भारत ने सूर्यकुमार की अगुआई में टी20 प्रारूप में अपना दूसरा एशिया कप खिताब जीता। इस 'बिग हिटर' बल्लेबाज ने कहा कि भारत को आक्रामक क्रिकेट खेलने का पूरा फायदा मिल रहा है।

    'अलग अंदाज में खेलना शुरू...'

    सूर्यकुमार ने स्काईस्कैनर कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि पिछले डेढ़ साल में, जब से हमने चैंपियनशिप जीतना शुरू किया तो हमने इस खेल को थोड़ा अलग अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। नाकआउट परिस्थितियों में असफलता के डर के बारे में नहीं सोचें, बस मैदान पर उतरें और वही करें जो हम सबसे अच्छा करते हैं। परिणाम के बारे में सोचने के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें।

    चैंपियनशिप जीतने के लिए बनाया प्लान

    जून 2024 में बारबाडोस में ट्राफी जीतने से पहले भारत ने 10 साल से ज्यादा समय तक कोई आईसीसी प्रतियोगिता नहीं जीती थी। सूर्यकुमार ने कहा कि मानसिक रूप में बदलाव करने से इच्छा के अनुरूप परिणाम मिले। सूर्यकुमार ने कहा कि हमने टीम के अंदर यही माहौल बनाया है, यही जज्बा है, यही संस्कृति है। 2022 से ऑस्ट्रेलिया में हुए टी20 विश्व कप के बाद हमने सोचा कि हमें कुछ अलग करना होगा। भारतीय टी20 कप्तान ने कहा कि हमने सोचा कि अगर हमें चैंपियनशिप जीतनी है तो हमें अलग अंदाज में खेलना होगा।

