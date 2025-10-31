स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम को गुरुवार को ऑस्‍ट्रेलिया के हाथों मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 40 गेंदें शेष रहते 4 विकेट की शिकस्‍त सहनी पड़ी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर उपस्थित 90,000 दर्शकों के बीच भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन से मायूस किया।

भारत ने एमसीजी पर पहले बल्‍लेबाजी के न्‍योते को स्‍वीकार किया और पूरी टीम 18.4 ओवर में 125 रन पर ऑलआउट हुई। जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया। इसी के साथ ऑस्‍ट्रेलिया ने पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। याद हो कि दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऑस्‍ट्रेलिया की धाकड़ शुरुआत मैच पर गौर करें तो 126 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी ऑस्‍ट्रेलिया को कप्‍तान मिचेल मार्श (46) और ट्रेविस हेड (28) ने 51 रन की साझेदारी करके शानदार शुरुआत दिलाई। वरुण यादव ने हेड को तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर ऑस्‍ट्रेलिया को पहला झटका दिया।

ऑस्‍ट्रेलिया ने पहला विकेट गिरने से पहले ही मैच आसान बना लिया था। फिर मार्श ने जोश इंग्लिस (20) के साथ दूसरे विकेट के लिए 36 रन जोड़े। तब कुलदीप ने मार्श को लांग ऑफ पर अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया।

ऑस्‍ट्रेलिया को बहाना पड़ा पसीना दो विकेट गिरने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और ऑस्‍ट्रेलिया को जीत दर्ज करने के लिए कड़ी मेहनत करवाई। वरुण चक्रवर्ती ने जल्‍द ही टिम डेविड (1) का कैच अपनी गेंद पर लपका। स्‍कोर 112 रन पर पहुंचा तो कुलदीप यादव ने जोश इंग्लिस को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट कर दिया।

रोमांच तब बढ़ गया जब ऑस्‍ट्रेलिया जीत से दो रन दूर थी, तब बुमराह ने लगातार दो गेंदों में दो विकेट गिरा दिए। बुमराह ने पारी के 13वें ओवर की चौथी गेंद पर मिच ओवन (14) को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराया। अगली गेंद पर शॉर्ट को बोल्‍ड किया।

हालांकि, ऑस्‍ट्रेलिया ने लक्ष्‍य हासिल करने में सफलता प्राप्‍त की। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को दो-दो विकेट मिले। भारत की लचर शुरुआत बता दें क‍ि ऑस्‍ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्‍लेबाजी का न्‍योता दिया। एमसीजी की उछालभरी पिच पर भारत की शुरुआत लचर रही। उसने पावरप्‍ले में अपने शीर्ष चार बल्‍लेबाजों के विकेट गंवा दिए। भारत के विकेटों की पतझड़ की शुरुआत शुभमन गिल (5) के साथ हुई, जिन्‍हें हेजलवुड ने मार्श के हाथों कैच आउट कराया। संजू सैमसन (2) को नाथन एलिस ने एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया। फिर हेजलवुड ने पारी के पांचवें ओवर में कप्‍तान सूर्यकुमार यादव (1) और तिलक वर्मा (0) को पवेलियन भेजकर भारत पर दबाव बना दिया।

अभिषेक शर्मा ने जड़ा अर्धशतक अक्षर पटेल (7) दुर्भाग्‍यवश रनआउट हुए। भारत ने केवल 49 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे। यहां से अभिषेक शर्मा (68) ने हर्षित राणा (35) के साथ भारतीय पारी को संभाला और छठे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की। अभिषेक ने 23 गेंदों में सात चौके और एक छक्‍के की मदद से अपना छठा टी20 अर्धशतक जमाया।

भारत की पारी समाप्‍त जेवियर बार्टलेट ने एक ही ओवर में हर्षित राणा और शिवम दुबे (4) के विकेट लेकर भारत को फिर बैकफुट पर धकेल दिया। अभिषेक ने आखिर में एक चौका और छक्‍का लगाया, लेकिन वो एलिस का शिकार होकर पवेलियन लौट गए।