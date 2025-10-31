IND vs AUS 2nd T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने क्यों बांधी काली पट्टी? युवा खिलाड़ी की याद में रखा मौन
India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों व सपोर्ट स्टाफ ने दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में बेन ऑस्टिन के सम्मान में काली पट्टी बांधी। इसके साथ ही दोनों टीमों ने मौन रखकर 17 साल के बेन ऑस्टिन को श्रद्धांजलि दी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। याद हो कि मेलबर्न के युवा खिलाड़ी बेन ऑस्टिन को नेट्स के दौरान सिर पर गेंद लगी थी, जिसके कारण उनका निधन हो गया था।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया (Ind vs Aus 2nd t20) के बीच शुक्रवार को मेलबर्न में दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों ने काली पट्टी बांधी है। दोनों टीमों ने युवा क्रिकेटर बेन ऑस्टिन के सम्मान में काली पट्टी बांधी।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने एक कतार में खड़े होकर मौन रखा व दिवंगत बेन ऑस्टिन (tributes Ben Austin) को श्रद्धांजलि दी। 17 साल के बेन ऑस्टिन की टोपी एक पोडियम पर रखी गई थी। याद दिला दें कि बेन ऑस्टिन की मेलबर्न में एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान गर्दन और सिर के हिस्सों में गेंद लगने से मौत हो गई।
पता हो कि ऑस्टिन मैच से पहले बॉलिंग ऑटोमशीन के सामने बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन एक गेंद उनके सिर और गर्दन के हिस्सों पर जा लगी, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके निधन से क्रिकेट जगत में मातम पसरा हुआ है।
ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस
बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मार्श ने बताया कि कंगारू टीम ने अपनी प्लेइंग में एक बदलाव किया। जोश फिलिप की जगह मैट शॉर्ट को शामिल किया गया है। वहीं, सूर्यकुमार यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है।
भारत की खराब शुरुआत
भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल 5 रन बनाकर आउट हुए। जोश हेजलवुड ने गिल को मिड ऑफ पर मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट कराया। फिर नाथन एलिस ने संजू सैमसन (2) को एलबीडब्ल्यू आउट किया। इसके बाद हेजलवुड ने सूर्यकुमार यादव (1) को विकेटकीपर इंग्लिस के हाथों कैच आउट कराकर भारत को तीसरा झटका दिया। दो गेंद बाद हेजलवुड ने तिलक वर्मा का शिकार भी किया। भारत ने पावरप्ले में 4 विकेट गंवा दिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।